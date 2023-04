Volley, ultimo turno del campionato di Serie C per Casciavola

Casciavola (Pisa), 1 aprile 2023 - Ultimo turno per quanto riguarda il campionato di serie C che la PediaTuss chiuderà senza patemi, avendo già da tempo conquistato la salvezza senza avere velleità di playoff.

SERIE C- Forte della posizione di metà classifica la squadra rossoblù diventa in qualche modo protagonista della corsa a mantenere la categoria perché sabato primo aprile alle 21 al Pala Pediatrica riceve la visita del Volley Peccioli che attualmente si trova al penultimo posto a pari merito con la Folgore San Miniato, ma con un quoziente set migliore, insomma per la formazione della valdera la certezza della salvezza può arrivare o da una vittoria, oppure poco prima del fischio d’inizio se da Seravezza dove San Miniato affronta la capolista Versilia, arrivasse per loro la notizia del successo della formazione di casa. In questo caso la sfida del Pala Pediatrica si potrebbe trasformare in poco più di un amichevole, altrimenti diventa uno scontro decisivo nel quale la PediaTuss non intende fare da spettatore passivo per garantire la corretta regolarità del campionato. Coach Tagliagambe ritrova capitan Gori e Luppichini e quindi avrà a disposizione la rosa al completo così formata. Alzatrici: Liuzzo, Paoletti; dai centrali: Lichota, Gori, Luppichini; schiacciatrici: Gaibotti, Messina, Sgherri, Pietrini; opposto: Vaccaro; liberi: Tellini, Di Matteo. La partita sarà come sempre trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45. SERIE D - Ultimo appuntamento della regular season e la Katinka Travel lo affronta con i playout già conquistati grazie alla vittoria di sabato scorso contro gli Ospedalieri. Quella in scena sabato primo aprile alle 18 al Pala Pediatrica sarà comunque una partita importante vuoi perché la formazione rossoblù si fa arbitro della corsa playoff, con il Migliarino Volley in piena bagarre per la terza posizione, vuoi perché questa gara dovrà dare ulteriori certezze a coach Bertini in vista degli spareggi salvezza, ma anche in vista dell’importante torneo internazionale, la Pediatrica Green Cup, in programma nei giorni precedenti la pasqua. Insomma un impegno da affrontare con la dovuta attenzione, per regalarsi una soddisfazione e dimostrare che il periodo critico è alle spalle e che la squadra è pronta a lottare con le terz’ultime degli altri due gironi per mantenere la categoria. Sabrina Bertini dovrà fare a meno di Gherardi, in dubbio Di Coscio che sta completando il recupero, così come Lancioni alle prese con un problema alla caviglia. Queste le giocatrici a disposizione del coach rossoblù: alzatrici: Viegi, Lancioni; centrali: Caciagli, Isolani, Pugliesi, schiacciatrici: Caponi, Nanni, Rutinelli; opposti: Corsini, Bandecchi; libero: Centi. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.

M-B.