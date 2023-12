Volley, trasferta in Lunigiana per la Katinka Travel

Casciavola (Pisa), 1 dicembre 2023 - Turno di riposo per la serieC, unica a scendere in campos arà la Katinka Travel. Ancora una lunga trasferta per la Katinka Travel che sabato 2 dicembre torna al confine fra Toscana ed Emilia Romagna, per affrontare alle 18, la Lunigiana Volley, formazione neopromossa, ma che ha subito trovato una propria dimensione nella categoria. In casa rossoblù c’è voglia di riscattare la sconfitta patita sabato scorso ad opera della capolista Migliarino Volley. Si tratta questa di una gara non facile, da affrontare con grand concentrazione, ma soprattutto con quella fame che a tratti è venuta meno nell’ultimo turno di campionato. Sarà anche una partita che dirà molto sul tipo di campionato al quale potranno ambire le ragazze di Lazzerini che dovrà ancora rinunciare a Gherardi e potrà fare affidamento sulla seguente rosa. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli; schiacciatori: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

M.B.