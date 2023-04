Volley, Serie D: Verso il secondo impegno per Katinka Travel nei playout

Casciavola (Pisa), 21 aprile 2023 - Secondo appuntamento del girone playout per la Katinka Travel Casciavola che dopo la vittoria contro il Volley Art, si mette in marcia per la difficile trasferta di Cortona (sabato 22 alle 21). Una squadra quella aretina che fino all’ultima giornata ha lottato per evitare la lotteria degli spareggi salvezza, ma soprattutto una squadra con un percorso piuttosto simile a quello delle rossoblù, ovvero fatto di un avvio di stagione brillante, ma anche di un vistoso calo nella parte finale che partita dopo partita ha portato la squadra nella parte bassa della classifica. TRASFERTA - Quella di Cortona sarà una partita difficile vuoi per le qualità dell’avversario, vuoi perché le stessa sanno di giocarsi molte delle loro chance di vittoria nel girone in questa partita. Di contro la Katinka Travel si presenterà in campo con il morale alto e una fiducia ritrovata, ma anche con la consapevolezza che servirà dare il 110% per poter portare a casa un risultato positivo. Al netto dell’assenza di Allegra Gherardi le rossoblù scenderanno in campo con la seguente rosa. Alzatrici: Viegi, Di Coscio; centrali: Caciagli, Isolani, Pugliesi, schiacciatrici: Caponi, Nanni, Rutinelli; opposti: Corsini, Bandecchi; liberi: Centi, Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45. M.B.