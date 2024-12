Volley, La Verodol Casciavola si butta via sul campo dell'Aglianese

Casciavola (Pisa), 1 dicembre 2024 - Ancora un tie break, il sesto su otto partite giocate e come accaduto la scorsa settimana il quinto set stavolta non sorride alla Verodol CBD Casciavola che esce sconfitta dal taraflex di Agliana. Mai come stavolta la squadra rossoblù deve recitare il mea culpa per una partita che aveva in pugno e che ha finito per cedere ad un avversario, quasi incredulo, che poco o niente ha fatto per portarla a casa. Non bastano quindi due set set di vantaggio alla Verodol che inizia questa partita con tre assenze importanti: Barsacchi, Bolognini e Centi, tutte ai box per infortunio. In campo ci vanno Lilli in regia, Vaccaro opposto, Bacherini e Ciampalini centrali, Melani e Messina di banda con Marsili libero. L’inizio è di marca rossoblù, le padrone di casa però prendono presto le misure e con un parziale di 4/0 passano dal -2 al 15/13. Tagliagambe dopo un time out, mette in campo Corsini al posto di Melani, l’inerzia non cambia e si arriva così al 24/22 per l’Aglianese. Lilli e compagne non si arrendono, annullano i due set point e portano la partita ai vantaggi, ancora due palle del set annullate, poi alla prima occasione l’attacco in mani fuori di Corsini regala il parziale alla Verodol. Nel secondo set Tagliagambe conferma la formazione uscita vincente dal primo, le casciavoline ora giocano sul velluto, si portano subito a +5, gestiscono senza patemi e nel finale allungano ulteriormente per chiudere a 16. Il terzo set inizia con l’inerzia della partita ancora a favore della Verodol, che mantiene un paio di punti di margine anche con qualche errore di troppo in battuta. Sul 13/9 in favore delle rossoblù però arriva il black out che non ti aspetti e con un parziale di 12/3 l’Aglianese allunga la partita. A poco sono serviti gli innesti di Panelli in regia al posto di Lilli e di Casarosa nel ruolo di libero per Marsili. Nel quarto set stessa formazione di avvio del set precedente, con L’innesto a parziale in corso di Panelli in regia al posto di Lilli, le rossoblù ritrovano verve e smalto e arrivano fino al 23/19, a due punti dal match il meccanismo casciavolino si inceppa, le padrone di casa riescono ad impattare prima, e poi in modo rocambolesco, ad annullare il match point che è anche l’ultimo vantaggio della gara per la Verodol. Da questo momento in poi l’Aglianese gioca sul velluto, nel tie break anche l’arbitro prende un paio di topiche sfavorevoli alla Verodol che alza bandiera bianca e torna a casa con un solo punto.

Aglianese Volley vs Verodol CBD Casciavola 3-2 (26/28; 16/25; 25/16; 26/24; 15/9) AGLIANESE: Alfaioli, Barni, Berti, Brachi, Forasassi, Giuliani, Lekaj, Lo Basso, Randazzo, Risaliti, Romani, Ruini, Tredici, Varani. All. Targioni VERODOL: Bacherini, Bolognini, Casarosa, Centi, Ciampalini, Corsini, Di Pasquale, Lilli, Marsili, Melani, Messina, Morganti, Panelli, Vaccaro. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza, Team Manager: Massimo Cimpalini ARBITRO: Lorenzo Fanti

Michele Bufaliniìo