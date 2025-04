Calcio. Terza: gran lotta nel girone B

Pisa 3 aprile 2025 – Se nel girone A di Terza Categoria abbiamo già la squadra campione, il Porta a Lucca, nel girone B è ancora lotta apertissima per il primo posto che garantisce la promozione diretta in Seconda Categoria.

In testa con cinquantuno punti Casenuove Gambassi e Ponte a Elsa. Il Casenuove Gambassi ha travolto in casa il Monteserra per 4 – 1 con la doppietta di Koceku e la rete di Meoni, mentre il Ponte a Elsa con lo stesso risultato di 4 – 1 ha steso il Treggiaia con le reti di Viggiano, Bettarini, Del Vigo e Colibazzi. Al terzo posto il Calasanzio vittorioso a Fucecchio per 0 – 2 e nel recupero contro La Borra Al quarto posto a pari merito con quarantasette punti le pisane Casciana Terme Lari e Santa Maria a Monte con questi ultimi che però dovranno giocare una gara in meno. Il Casciana Terme maramaldeggia sull’Atletico Le Melorie clanado la cinquina (5 – 2) con la tripletta di Giuntini e le reti di Brogi e Dembele, mentre il Santa Maria a Monte liquida 3 – 0 il Casteldelbosco con la doppietta di Ciolli ed il gol di Rossi. Tutto in attesa del recupero tra la capolista Ponte a Elsa ed il Casciana Terme ora a meno quattro dalla vetta. Perignano sesto con quarantasei punti con lo 0 – 2 conquistato a Montopoli. Il Ponzano vince addirittura 2 – 8 sul terreno de La Borra ultima, mentre l’Oltrera si aggiudica il derby pontederese contro la Stella Azzurra per 3 – 1 giocato in posticipo. In classifica marcatori domina Samb della Stella Azzurra con ben diciannove centro stagionali. Nella Juniores Provinciale il Calci batte 4 – 1 l’Atletico Etruria e comanda con settantadue punti, quattro in più del Forcoli che vince 0 – 5 sul campo della Freccia Azzurra. Terzo il Monteserra che vince il derby contro il Sextum Bientina (2 – 1).