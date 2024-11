Volley, ancora una vittoria al tie break per Verodol Casciavola

Pisa, 18 novembre 2024 - Con il terzo tie break consecutivo vinto, il quarto giocato e portato a casa su sei partite, la Verodol CBD allunga la striscia di risultati utili consecutivi e sale a quota otto punti in classifica. Quella andata in scena a San Miniato è stata un’altra maratona di oltre due ore. La Verodol si è presentata senza Melani, colpita da un virus influenzale, ma con le recuperate Barsacchi e Messina. Quest’ultime impiegato nel sestetto iniziale da coach Tagliagambe come schiacciatrici, insieme a Lilli in palleggio, Vaccaro opposto, Ciampalini e Bolognini centrali e Marsili libero.

L’avvio di gara è tutto di marca rossoblù. Lilli e compagne mantengono la testa del punteggio, in un paio di circostanze tentano l’allungo fino al +4, ma le padrone di casa rialzano la testa fino a portarsi avanti 22/21. Il Coach rossoblù raggiunta la partita manda in campo Corsini al posto di Ciampalini e la numero 9 della Verodol piazza due battute che mette in difficoltà la ricezione avversaria, così che nei contrattacchi sono arrivati i punti utili a chiudere il set.

Nel secondo parziale stesse sei in campo, ma l’inerzia della partita gira a favore della Folgore San Miniato che conduce anche con sei punti di margine. Le rossoblù provano a rientrare in partita, entra Panelli per Lilli e Centi a fare il libero per Marsili, per ben due volte si portano a -1, ma le padrone di casa non mollano la presa e pareggiano i conti.

Il terzo e quarto set sono i meno equilibrati. Il primo a favore della Verodol, l’altro invece di marca sanminiatese. Resta così la maledizione del quarto parziale, dove lo rossoblù hanno sbagliato molto a cominciare dalle battute, tanti i cambi con Bacherini, Panelli, Casarosa, Centi e Corsini a ruotare la formazione, ma la Verodol non rientra in gioco e la partita si trascina al quinto set.

Nel set decisivo grande equilibrio con le padrone di casa che escono meglio dai blocchi di partenza, si portano a +2 e con questo margine vanno al cambio campo. Qui inizia il risveglio della Verodol con il turno in battuta di Vaccaro che permette alle casciavoline il sorpasso, San Miniato resta aggrappato al set fino al 12/12, un attacco di Vaccaro regala il punto del 13/12 poi ripetendo quanto visto nel primo set, Tagliagambe manda Corsini in battuta al posto della stessa Vaccaro e con due buone battute le rossoblù si guadagnano le free ball necessarie a mettere a terra, prima il punto numero 14 con Barsacchi ed infine a chiudere il match con un diagonale deviato fuori della stessa Barsacchi.

Folgore San Miniato - Verodol CBD Casciavola 2-3 (23/25; 25/21; 13/25; 25/14; 12/15) SAN MINIATO: Bartali, Brotini, Del Pela, Fanelli, Fedeli, Galeone, Giani, Meropini, Pairetto, Paperini, Peruzzi, Ricci, Savuiozzi, Toso. All. Monni

VERODOL CBD: Bacherini, barsacchi, Bolognini, Casarosa, Centi, Ciampalini, Corsini, Di Pasquale, Lilli, Marsili, Messinba, Panelli, vaccaro. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager: Massimo Ciampalini ARBITRO: Ardian Velli