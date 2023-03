Tutto pronto per la seconda edizione del Memorial Piero Del Papa

Gli atleti della Pugilistica Galileo Galilei

Pisa, 24 marzo 2023 – Anche quest’anno la società Pugilistica Galileo Galilei si appresta a rendere omaggio al suo più grande pugile, campione d'Europa e icona della città: Piero Del Papa. Insieme alla scuola di arti marziali “Kurosaki Dojo”, domenica 2 aprile al Palazzetto dello sport di Barbaricina verrà organizzata un’intera giornata di sport da combattimento.

L’evento avrà inizio alle 16 con 10 incontri di pugilato, in cui saranno impegnati i quattro portacolori della società di casa: a partire dal debutto di Nicola Bindi, di soli 11 anni, nello sparring, fino ad arrivare alla promettente pugile donna Federica Pardini, già messasi in mostra nell’ultimo Interregionale in cui ha battuto una più esperta atleta lombarda in una categoria di peso superiore. La Pugilistica Galilei attende che Federica si misuri con avversarie più adeguate al suo peso nella speranza di un definitivo salto di qualità a livello nazionale.

Ci saranno inoltre le prestazioni di Giovanni Spinelli, aviere della 46° Brigata, che ritorna al pugilato agonistico in seguito a qualche anno di stop e del peso supermassimo Simone Marocchini, in rivincita al match del suo debutto. Il tutto sarà contornato da incontri tra le società limitrofe dei Comuni di Cascina, San Giuliano Terme e Pontedera, tra i migliori paripeso regionali. Spiccano in particolare incontri di alto livello nazionale, come quello che vedrà Manuel Pieri della Pugilistica Mazzinghi scontrarsi con Francesco Dolente dell’Accademia Prato, oppure il match tra Marvin Ademaj – già campione italiano universitario – e Samuele Giuliano, pluricampione italiano nelle categorie giovanili. Finita la parte pugilistica, intorno alle 19 ci sarà, a cura della “Kurosaki Dojo”, la parte dedicata a muay thai e kick boxing.