Tentazione doppio trequartista Ed è corsa a tre per la prima punta

di Michele Bufalino

"Andremo in campo con uno spirito che esalti le nostre caratteristiche, giocando con intensità e cercando di riconquistare della palla per servire i nostri attaccanti". Le parole di D’Angelo anticipano in parte l’idea di centrocampo che il tecnico potrebbe mettere in campo oggi pomeriggio contro la Ternana. In settimana il modulo di gioco più usato è stato il 4-3-2-1, con il ricorso al doppio trequartista. Una frase, in particolare, dell’allenatore nerazzurro, lascia pensare a questa soluzione: "Noi giochiamo col doppio trequartista atipico, che torna indietro a prendere il pallone e si allarga tanto sulla destra quanto sulla sinistra".

Un manifesto tattico di quanto si potrà vedere oggi contro le Fere? Possibile. La difesa, a meno che non si decida di puntare sull’ibrido 3-4-2-1, dovrebbe essere composta da Calabresi e Beruatto, ma attenzione ad Esteves che si candida per un posto da titolare, con la solida coppia di centrali formata da Barba e Caracciolo davanti a Nicolas. Il centrocampo vede invece l’impiego di Nagy (foto) davanti alla difesa con Marin sul centro-destra e un ballottaggio tra Mastinu e Gargiulo sul centro-sinistra. Non dovrebbe invece partire titolare Emanuele Zuelli, in evidenza nelle ultime due partite. "è un giocatore differente dagli altri che abbiamo – dichiara D’Angelo –, tecnico e manovriero, con meno capacità di interdizione".

Ed è proprio quest’ultima la caratteristica che cerca il tecnico nel suo centrocampo. In attacco il solito grande rebus. Sulla trequarti l’unico sicuro del posto da titolare dovrebbe essere Olimpiu Morutan, con Sibilli, Matteo Tramoni. Per il ruolo di unica punta è ballottaggio a tre: Moreo-Gliozzi e Torregrosse. In queste ore si sta infatti decidendo se potrà giocare i primi 60 minuti o partire dalla panchina per dare un apporto in più alla squadra a partita in corso. Forfait annunciato invece per due calciatori.

Non saranno della partita infatti Alessandro De Vitis e Idrissa Touré. Il primo ha avuto un importante problema muscolare e nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuove visite mediche, mentre il secondo viene valutato settimana dopo settimana. Il tedesco infatti, infortunatosi contro il Benevento, è stato vittima di un infortunio alla caviglia e lo staff sta provando costantemente a capire la sua situazione nel corso degli allenamenti atletici. Quando forza però il dolore si fa troppo forte e al momento non è facile stabilire tempi di recupero precisi. La speranza è di recuperalo contro il Bari, ma potrebbe anche essere impiegato contro l’Ascoli. Di sicuro l’obiettivo è quello di averlo per l’ultima tornata di partite e per i playoff.