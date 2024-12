Squadra Corse Città di Pisa al Rally della Fettunta

Pisa, 6 dicembre 2024 - L’equipaggio Fichi-Fratta al via al Rally della Fettunta penultimo appuntamento toscano della lunga stagione 2024 del Granducato Toscano. Dopo due podi nelle ultime due gare effettuate, vittoria al Rally Coppa Città di Lucca e piazza d’onore al Rally di Casciana Terme, Matteo Fichi si ripresenta al via di una delle gare più “datate” della Toscana: il Rally della Fettunta che è una manifestazione giunta addirittura alla quarantacinquesima edizione. “Siamo contenti di disputare il Fettunta ”dice Fichi mentre sta finendo di allestire la sua Peugeot 106 Rallye e prosegue “per me è la settima volta che corro in questa gara, ha un fascino particolare e ha delle belle strade, impegnative e difficili che mettono in risalto la guida. Ce la metteremo tutta per ben figurare, anche se gli avversari sono tanti e molti anche veloci.” Al duo è stato assegnato il numero 52 e, come già detto, avrà l’usuale Peugeot 106 Rallye curata dalla MF-RC Reparto Corse e sarà il primo a partire della combattuta e vivace classe N2 relativa alle vetture gruppo N fino a 1600 cc.

La gara inizierà con le verifiche pre gara sabato 7 dicembre dalle 7.30 alle 12.30. Alle ore 15.00 partirà la prima vettura da Barberino Val d’Elsa con la doppia ripetizione della prova di Sambuca di Km. 3,10. A Sambuca è previsto il lungo riordino notturno con ripartenza della prima vettura domenica 8 dicembre alle ore 7.30, quindi l’effettuazione delle prove di Cortine lunga Km. 5,10 (PS 3 / PS 6 / PS9), Pietracupa di Km. 10,50 (PS 4 PS 7 ) e Campoli di Km. 5,10 (PS 5 / PS 8) . In tutto quindi nove prove speciali per 52,7 Km. su un percorso globale di 219,94 Km. Arrivo finale della prima vettura a Tavernelle previsto alle ore 16.00 . Una gara quindi decisamente impegnativa e compatta, dove il duo Fichi-Fratta cercherà di conseguire un podio per proseguire il trend positivo di questo finale di stagione per poi porre le basi della stagione 2025 che potrebbe avere sviluppi interessanti.

Nel precedente rally del Brunello invece una trasferta agrodolce per l’equipaggio della Squadra Corse Città di Pisa asd composto dai pilota lucchese Andrea Ferroni e da Massimo Salvucci al Rally del Brunello, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche svolto quest’ultimo week utilizzando per la prima volta la Peugeot 205 Rallye. Ferroni che non correva dall’edizione del 2023 della gara senese, era per la prima volta alla guida di una vettura autostorica come il Peugeot 205 Rallye. Durante lo shake down ha migliorato prova dopo prova ma nel quarto e ultimo passaggio è incappato in una leggera uscita di strada che ha costretto l’assistenza ad un lavoro straordinario per permettergli di prendere parte alla gara. In gara, dopo una primissima parte abbottonato per riprendere il giusto ritmo, il duo Ferroni-Salvucci ha avuto problemi alla frizione ed alla partenza della sesta prova speciale è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ritirarsi.