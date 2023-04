Squadra a rapporto Lunga riunione a S. Piero

di Michele Bufalino

Una lunga riunione fiume ha preceduto l’allenamento di ieri dai campi di San Piero a Grado alla ripresa dei lavori del Pisa Sporting Club in vista dell’impegno di Pasquetta contro il Cagliari, per uno scontro diretto che promette scintille. Per oltre mezz’ora, a teloni ermeticamente chiusi in palestra, lontano da occhi indiscreti, il tecnico D’Angelo, alla presenza del diesse Chiellini e di Giovanni Corrado, ha fatto il punto con i giocatori prima dell’inizio della settimana. Una probabile chiamata alle armi, in vista delle ultime sette battaglie, ma negli ultimi mesi non si ricorda una riunione di tale entità, se non tornando alla memoria ai primi tempi in cui il tecnico di Pescara aveva ripreso in mano la panchina nerazzurra. Tante le assenze dal campo. Out Gaetano Masucci ed Idrissa Touré. Entrambi, il primo per un problema muscolare, il secondo per la botta alla caviglia rimediata col Benevento, hanno dato forfait e mancheranno contro il Cagliari.

Da valutare le condizioni di Esteves ed Hermannsson. I due hanno svolto un defaticante in palestra, ma non hanno mai partecipato né alla partitella, né all’allenamento atletico con i compagni. Si sono invece allenati con il gruppo, ma con una corsa blanda, senza mai disputare la partitella, Moreo, Gliozzi, Caracciolo, Barba e Beruatto. Questi cinque sono stati così preservati in questa primissima parte di settimana, per essere nelle migliori condizioni contro i sardi. In particolare il rientro in gruppo dell’ex Juventus è una buona notizia, visto il peso della sua assenza contro il Cosenza. Arrivato il momento di schierare la squadra, D’Angelo ha dovuto fare i conti con tutte queste problematiche, decidendo di schierare un 8 contro 8 con due calciatori della Primavera in squadra. Così, da una parte, in blu, si sono affrontati Coppola, Tomljenovic, Marin, Matteo Tramoni, De Vitis, Sussi, Morutan e Torregrossa. Dall’altra invece, in bianco, Calabresi, Rus, Nagu, Mastinu, Lisandru Tramoni, Gargiulo Zuelli e Sibilli. La sfida è stata vinta dalla squadra di Sibilli per 5-4.

Gargiulo ha aperto le ostilità a inizio partita, poi è arrivato il raddoppio di Sibilli su assist di Lisandru Tramoni. E’ toccato a Torregrossa accorciare le distanze con un pregevole pallonetto, mentre Calabresi portava il risultato momentaneamente sul 3-1 grazie a una bomba da fuori e Zuelli dilagava sul 4-1. A questo punto è arrivato il pareggio della squadra di Torregrossa con tre reti ravvicinate di Morutan, Torregrossa e ancora Morutan per il 4-4, ma la sfida è stata decisa da una rete di Lisandru Tramoni su errore di Nicolas. Molta la grinta da parte dei presenti, con il numero 10 che è rimasto a prolungare l’allenamento con una sessione personalizzata assieme ai preparatori nerazzurri. Oggi sessione singola, fino a venerdì dove i nerazzurri affronteranno all’Arena il Figline Valdarno a porte chiuse.