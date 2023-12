Primavera 2, il Pisa batte lo Spezia 2-0 nel derby e vola ancora

Pisa, 16 dicembre 2023 - Terza vittoria consecutiva per la Primavera di Innocenti. Entra Bocs e cambia la partita, così i nerazzurri consolidano il terzo posto in classifica. LA PARTITA - Il match è iniziato con un iniziale possesso affidato allo Spezia, ma il Pisa ha dimostrato sin dai primi minuti di essere una squadra ben organizzata e determinata. Numerose azioni offensive hanno caratterizzato la prima parte del primo tempo, con Frosali che ha sfiorato il vantaggio in un'occasione da applausi, ma il portiere avversario Mascardi ha risposto con una parata fulminea. Nonostante qualche imprecisione tecnica da entrambe le squadre, il Pisa Primavera ha continuato a esercitare un controllo costante sulla partita. La pressione è aumentata ulteriormente con Ghibaudo e Ferrari che hanno messo alla prova la difesa avversaria, ma Mascardi si è dimostrato reattivo. Il primo tempo è stato caratterizzato da un momento controverso, con un contatto dubbio all'interno dell'area di rigore dello Spezia, ma l'arbitro ha deciso di non assegnare il calcio di rigore. Il secondo tempo ha visto il Pisa andare in vantaggio al 48' con un gol di Bocs dopo un tiro respinto di Raychev. La squadra ha mantenuto un solido controllo del gioco, con Coppola che ha dimostrato la sua leadership e Scartoni che ha ricevuto un'ammonizione per un fallo tattico. Il secondo gol del Pisa è arrivato al 70', con Sala che ha siglato una precisa punizione, portando il punteggio a 2-0. Nonostante gli sforzi dello Spezia per riaprire la partita, il Pisa ha gestito con tranquillità gli ultimi minuti, assicurandosi la terza vittoria consecutiva e consolidando la terza posizione in classifica. TABELLINO PISA-SPEZIA PRIMAVERA 2-0 Pisa: Vukovic; Baldacci, Ghibaudo (46' Bartolini), Trdan, Gueye, Coppola, Sala, Frosali (46' Cannarsa), Ferrari (62' Tosi), Dama (46' Bocs), Raychev. A disp: Baglini; Rosini, Bartolini, Lormanis, Fischer, Lovo, Doveri, Tosi, Campani, Casagrande. All: Innocenti Matteo Spezia: Mascardi; Manfrone, Piccioli (82' Monteverde), Benvenuto, Scartoni, Garzia, Pedicillo (77' Caddeo), Loffredo, Lari (62' Fontanarosa), Campana (77' Ranieri), Di Giorgio. A disp: Mosti; Piazza, Caddeo, Monteverde, Attuoni, Ranieri, Maurelli, Bordin, Tognoni, Vanucci, Garibotto. All: Vecchio Giuseppe Ammoniti: Di Giorgio, Scartoni, Loffredo, Sala, Coppola Arbitro: Gandino di Alessandria Reti: 48' Bocs, 70' Sala Michele Bufalino