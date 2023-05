Primavera 2, Cosenza-Pisa 3-1: Cala il sipario sui nerazzurri fuori dai playoff

Pisa, 13 maggio 2023 - Cala il sipario per i nerazzurri che perdono 3-1 a Cosenza e dicono addio ai playoff di Primavera 2. I rossoblu di gatto sfideranno il Parma in gara secca per i quarti di finale. Festa grande al “Romolo Di Magro” per la Primavera del Cosenza. LA PARTITA - Crollo totale per la squadra di Masi, il cui futuro sulla panchina della Primavera, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in bilico. I nerazzurri vanno in vantaggio con Panicucci al 12'. Un ottimo cross pesca l'attaccante nerazzurro che illude. Al 15' però è calcio di rigore. Viene atterrato Arioli da Biagini e dal dischetto non sbaglia. Al 25' occasione per Matteoli che di testa sfiora la traversa. Al 44' Sodero calcia potente ma lontano dalla porta. Al 45' replica il Cosenza con Marino ma senza successo. La ripresa comincia con un palla velenosa calciata in porta da Difatta, ma Vukovic fa sua la sfera. Al 74' raddoppio per il Cosenza da breve distanza. Al 77' ci prova Milli a pareggiare, ma il pallone termina fuori, quindi al 79' Difatta a segnare il gol che chiude i conti ed è disfatta per il Pisa. TABELLINO COSENZA-PISA 3-1 Cosenza: Iovino, Cimino, Marianacci, Spingola, Musso, Sirimarco, Caizza, Difatta, Arioli, Chisari, Cubrettovic. Subentrati Marino, Attanasio, Elia, Belgiovine, e Costanzo. A disposizione Pompei, Barone, Bellotti, Gigliotti, Klavins, Leso, Pedalino. Allenatore Antonio Gatto Pisa: Vukovic, Biagini, Sebastiano, Nannetti, Coppola, Milli, Signorini, ANdreano, Panicucci, Sodero, Matteoli. Subentrati Cecilia, Ferrari, Bandolo, Faye, Salazaku. A disposizione, Colucci, Baglini, Tomljenovic, Ceccanti, Raychev, Ferrari, Campani. Allenatore Marco Masi. Reti: 12' Panicucci, 16' Arioli (rig.), 74' Attanasio, 79' Difatta Arbitro: Enrico Gemelli di Messina Recupero 3' pt 5' st. Michele Bufalino