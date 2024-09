Presentate le squadre della Pallavolo Casciavola 2024-25

Casciavola (Pisa), 3 settembre 2024 - Una serata indimenticabile quella del primo settembre quando Pallavolo Casciavola e Volley Club Cascinese hanno presentato le loro squadre in vista della stagione che sta per iniziare. Per il quarto anno consecutivo battuto il record di presenze con oltre 240 presenti e per la prima volta nella storia la presentazione è andata in scena in Piazza dei caduti nel cuore di Cascina, grazie alla disponibilità del Comune che ha concesso il palco ed il patrocinio, della Pro Loco che ha collaborato alla riuscita della manifestazione e del Ristorante La Grotta impeccabile nel “mettere a tavola” un numero così elevato di persone. Presenti anche il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e l'assessora allo sport Francesca Mori intervenuti sul palco dove a presentare la serata c'erano Massimo Corsini ed Agostino Isca. Prima della presentazione vera e propria la società ha voluto mandare complimenti e applausi per Carlotta Cambi, fresca di medaglia d'oro olimpica con la nazionale di Velasco ed ex casciavolina. Grandi applausi anche per Jessica Vaccaro che ha ricevuto il premio Player of the Year della passata stagione con la seguente motivazione: “Jessica ha subito due gravi infortuni nelle ultime due stagioni, nonostante questo non si è mai persa d'animo, sempre presente in palestra a sostenere le compagne sia durante gli allenamenti sia durante le partite. Nel frattempo ha lavorato sodo, con grande forza di volontà per recuperare e tornar in campo nonostante il destino ci abbia messo il suo malefico zampino più di una volta. La luce alla fine del tunnel è arrivata sul finire della stagione sportiva scorsa, tanto che Jessica è tornata a disposizione per le ultime partite, giusto in tempo per conquistare i playoff. L'‘auspicio è che il suo esempio e la sua tenacia siano di ispirazione per tutte e tutti gli atleti della Pallavolo Casciavola e del Volley Club Cascinese”. A seguire tutte le squadre dall'under 12 femminile e maschile fino all'under 14 per quanto riguarda il Volley Club Cascinese, e dall'under 16, collegata da remoto, perché in ritiro precampionato, fino alla Verodol CBD che disputerà il sesto campionato di serie C consecutivo. Ad animare la serata i DJ Dario e Gabriele che animano anche il Pala Pediatrica in occasione delle partite interne della squadra rossoblù. La società ringrazia i suoi sponsor: Gruppo Pediatrica di cui fa parte Tuscofarm con il marchio Verodol CBD, Katinka Travel Agenzia di Viaggi, MultiRent Italia autonoleggio, Matteo Chierchia Consultente Patrimoniale Fideuram private Banker; Twins Bar a Navacchio zona commerciale, Cartoleria Orlando Casciavola, McDonald’s Mc Drive Navacchio, ReLu Renato Lupetti, La Aurora Immobiliare, Bolognini Termoidraulica, Banca di Pescia e Cascina, Scavolini Store ad Ospedaletto Pisa, Loveco, Ditta Armando Santamaria, Carrozzeria Sprint, Copylab, Piam Impianti, Edil Oka, Clas concessionaria Renault e Dacia a Pisa, Livorno e Cecina, Spin abbigliamento e Punto Radio media partner della Pallavolo Casciavola e del Volley Club Cascinese Questo l'elenco completo delle squadre VERODOL CBD (Serie C): Palleggiatori: Lilli, Panelli; centrali: Bolognini, Ciampalini, Bacherini, Di Pasquale; schiacciatrici: Messina, Corsini, Melani, Casarosa; Opposti: Barsacchi, Vaccaro; liberi: Marsili, Centi. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; team Manager: Massimo Ciampalini. MULTIRENT ITALIA (Prima Divisione): Pancani, Bacci, Setti G., Gambini, Pergjoni, Chiarugi, Afrune, Campani, Betti, Di Coscio F., Setti L,, Panizzi, Corsini, Cantini, Di Coscio S. All. Francsco Zecchi, Team Manager: Paolo Pancani. VERODOL CBD (U18/Terza divisione): Scarpellini, Pizzi, Bani, Vaselli, Ferrucci, Bacci E, Balestri, Collu, Galdenzi, Levantesi, Novi, Cantini A., Pinori, Stasi, Liut, Gambini, Pergjoni, Bacci C., Cantini D. All. Elisa Biagi: Team manager: Simona Guerrini CARTOLERIA ORLANDO (Under 16): Beconcini, Biasini, Fiaschi, Giaconi, Bacci, Balestri, Cei, Padricelli, Veneziani, Lechman, Scaramelli, Coppola, Monari, Soldani. All. Francesca Gherardi, II all. Monica Ciampi Team manager Silvia Fornai – Massimiliano Monari TWINS BAR (Under 14): Belcastro, Biagini, Cei, Conti, Daja, Graci, Lagomarzini, Lochiatto. Mineo, Pagni, Piccini, Pucci, Sgambelluri, Ugolini. All. Monica Ciampi; II Jessica Vaccaro Team Manager: Alessandro Ugolini; Gionata Pucci MULTIRENT ITALIA (Under 12/13 F): Cai F, Cai E, Calloni, Cassisa, Croci, De Guidi, Fiano, Fichi, Ghignola, Gjana, Graci, Liuzzi, Morelli, Padricelli, Pinori, Sacco. All. Leonardo Simonetti – Sara Mazzoncini, Team Manager Andrea Pinori – Simone Sacco KATINKA TRAVEL (Under 12/13 M): Bertelloni, Borgi, Chieti, Chipa, Cosci, Meneleo, Muhermad, Niccolai Leo, Niccolai Lor, Simonetti, Spahiu, Visone. All. Leonardo Simonetti – Sara Mazzoncini; Team Manager: Andrea Niccolai – Marco Borghi – Michele Cosci PANCINO GRUPPO PEDIATRICA (Under 12 4x4): Aiellino, Cecchetti, Centonze, Consani, Crabolu, Darkaoui, D'Errico, Fichi, Fontanarosa, Ghelardoni, Gjana, Kodra, Lalla, Maimone, Malloggi, Passaro, Renda, Rossi, Rotini, Sammuri, Shkurti, Tuscar, Volpi. All. Leonardo Simonetti, Sara Mazzoncini. Team Manager: Michele Rotini – Zaira Lombardo PANCINO GRUPPO PEDIATRICA (Under 12 3x3): Badiani, Bassanello. Benvenuti, Cai, Malloggi, Marchetti, Moggia, Passaro, Simonetti. All. Leonardo Simonetti – Sara Mazzoncini.