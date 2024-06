Pisa Sponsor Cup, decise le Finali!

Pisa, 6 giugno 2024 - Due avvincenti sfide hanno contraddistinto la prima giornata della Pisa Sponsor Cup 2024. Il tradizionale torneo calcistico dedicato dal Pisa Sporting Club a tutti i partners commerciali, e non solo, della stagione agonistica appena conclusa ha mandato in scena ieri pomeriggio le due semifinali. E sul prato dell’Arena Garibaldi non sono mancati gol ed emozioni con Hjortur Hermannsson come testimonial d’eccezione in rappresentanza della Prima squadra nerazzurra. Nella prima sfida il Team Rustichello ha superato (2-1) il Team Bonanno in rimonta dopo lo svantaggio iniziale in una gara che è rimasta comunque in equilibrio fino alla fine. Nella seconda semifinale continui ribaltamenti di fronte e di scenari con il Team Fibonacci avanti ad inizio ripresa ma subito ripreso e superato dal Team Galilei prima però del definitivo pareggio che ha portato la sfida ai calci di rigore; dal dischetto la precisione dei nerazzurri ha fatto la differenza regalando al Team Galilei il lasciapassare per la finale. L’appuntamento è per domani (venerdì 7 giugno) all’Arena Garibaldi per le due finalissime che andranno in scena a partire dalle ore 19.00; lo stadio sarà aperto al pubblico (solo settore di Tribuna Inferiore) e sugli spalti saranno presenti i rappresentanti dell’AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), partner dell’evento, che organizzeranno per l’occasione una raccolta fondi che permetterà di contribuire alle importanti attività portate dall’associazione su tutto il territorio nazionale Questi i risultati delle due semifinali Team Rustichello-Team Bonanno 2-1 Team Galilei-Team Fibonacci 2-2 (6-5 d.c.r) E questo il programma della giornata finale (venerdì 7 giugno) Finale 3/4 posto (ore 19.00). Team Bonanno-Team Fibonacci Finale 1/2 posto (ore 20.30). Team Galilei-Team Rustichello

M.B.