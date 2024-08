Paralimpiadi, quando giocheranno le atlete pisane?

Pisa, 30 agosto 2024 - Le Paralimpiadi sono iniziate da solo due giorni e stasera scenderanno in campo le prime atlete di Pisa e provincia. A rappresentare la croce pisana saranno Eva Ceccatelli, Giulia Aringhieri, Raffaella Battaglia, Giulia Bellandi, Elisa Spediacci e Sara Cirelli, tutte giocatrici nella Nazionale di sitting volley, e Sara Morganti, nel paradessage.

Le partite di sitting volley femminile sono iniziate ieri, il primo giorno dei Giochi, e andranno avanti fino al 7 settembre, quando si terrà la finale per la medaglia d'oro. Questa sera, le azzurre scenderanno in campo per la loro prima partita del girone A, sfidando la squadra padrona di casa, la Francia. Il match si terrà alle 20:00 all'Arena Parigi Nord, nel centro espostitivo di Villepinte a Seine-Saint-Denis.

Bisognerà attendere la prossima settimana per vedere la campionessa, lucchese di nascita ma pisana d'adozione, Sara Morganti. Le competizioni di paradressage si terranno negli splendidi giardini della reggia di Versailler. Si inizierà lunedì 2 settembre dalle 8:00 alle 10:30 con l'ispezione dei cavalli e si proseguirà con la familiarizzazione, dalle 10:30 alle 19:30, per prendere confidenza con il campo di gara. Martedì 3 settembre si terranno le prime competizioni con il Grand Prix A, che prevede l'assegnazione delle medaglie tecniche, con il Grado I (in cui rientra Sara), II e III.