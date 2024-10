Pallavolo Casciavola, vittoria per Verodol all'esordio in campionato

Casciavola (Pisa), 6 ottobre 2024 - Domina, soffre, rimonta e vince, questo è l’estrema sintesi del debutto in campionato della Verodol CBD Casciavola che supera al tie break il Progetto Volley Bottegone, formazione neopromossa della provincia di Pistoia. Per questo avvio di stagione coach Tagliagambe manda in campo Lilli in regia, Vaccaro opposto, Ciampalini e Bolognini al centro e Messina con Barsacchi di banda oltre a Marsili libero. La formazione rossoblù entra bene in partita allunga subito con un bel turno in battuta di Barsacchi, ma Bottegone resta aggrappato al set con appena un break di ritardo fino al rush finale, nel quale le rossoblù non sbagliano nulla e con Corsini dai nove metri, subentrata a Vaccaro sul 21/19, piazzano un break di quattro punti che regala il set alla Verodol. Nel secondo set, iniziato con lo stesso sestetto di inizio gara, l’inerzia della partita non cambia, le rossoblù comandano il gioco, alternando buoni attacchi a ottime difese a muro, si arriva al 19/15 quando, dopo un time out ospite, si spegne la luce in casa casciavolina e le ospiti rimontano fino a guadagnare in set point, annullato il primo al secondo tentativo la Verodol alza bandiera bianca. Il set perso toglie certezze alla squadra di Taglia gambe e di contro esalta il Bottegone, così il terzo set parte nel segno delle ospiti, Tagliagambe pesca dalla panchina Panelli, Corsini, Bacherini e Melani, la Verodol si riporta a meno due sul 10/12, ma poi subisce un parziale di 1/7 che di fatto consegna il terzo set alle ospiti che si portano in vantaggio. Nel quarto parziale Barsacchi viene spostata opposto con Melani di banda, la squadra ha una bella reazione, nel finale allunga e la partita arriva al tie break. Qui le rossoblù partono forte con tre punti consecutivi sul servizio di Melani, al cambio campo la Verodol conserva il vantaggio iniziale, ma poi subisce il ritorno di Bottegone che si porta avanti di due punto sul 10/12. Esperienza e qualità portano fuori dai guai le rossoblù, brave a rimontare ed a portare a casa la vittoria con un parziale di 5/0. Finisce così con la prima vittoria stagionale conquistata e con la squadra circondata dall’affetto del pubblico accorso numeroso già a questa prima giornata.

Verodol CBD Casciavola – Bottegone Volley 3-2 (25/17; 24/26; 17/25; 25/20; 15r/12 VERODOL: Bacherini, Barsacchi, Bolognini, Casaraosa, Centi, Ciampalini, Corsini, Di Pasquale, Lilli, Marsili, Melani, Messina, Panelli, Vaccaro. All. Alessandro Tagtliagambe; II all: Davide Rizza; Team Manager: Massimo Ciampalini BOTTEGONE: Belli, Bianchini, Fedi, Gioffredi, Gori, Guarducci, Niccolai, Pellitteri, Petrini, Quaresimini, Sarfdfini, Spadoni, Tucci, Vezzosi. All. Barbiero ARBITRO: Camilla Ciurli