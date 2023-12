Nuoto Uisp 2003 in grande spolvero ai Regionali assoluti: 4 medaglie e 7° posto

Cascina (PI), 18 dicembre 2023 - Sono terminati i Campionati Regionali assoluti invernali toscani organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto nella piscina 'Rosi' di Livorno riservati ai migliori 32 atleti a livello assoluto per specialità, la Nuoto Uisp 2003 era presente con ben 21 atleti per un totale di 58 gare, conquistando 4 medaglie e classificandosi al 7° posto della classifica confermandosi una delle migliori realtà regionali. Anche in questa occasione in grande evidenza Paola Gamba classe 2005 che vince il titolo regionale assoluto nei 50 stile con il crono di 25''83 confermandosi ancora una volta specialista nella gara più veloce. Sempre a grandi livelli il capitano della compagine Fabio Moni classe 97 che sale sul terzo gradino del podio nella gara regina dei 100 stile con il ragguardevole tempo di 49''52 e nella gara dei 50 dorso sfiorando il podio anche nei 50 stile libero. Questi risultati assumono ancora più importanza se si tiene conto che i due atleti non possono allenarsi con continuità per gli impegni universitari che li costringono ad allenamenti mattutini alle 6:30, orario non proprio ideale. Strepitose le prestazioni di Asia Rossi classe 2007 che ottiene il terzo posto assoluto nei 50 farfalla con il crono di 28''14 che vale il pass per i Criteria Italiani di Riccione e nella doppia distanza stabilisce il personale molto vicino al tempo limite. Stacca il pass per i criteria anche Mattia Brambillasca classe 2007 nella gara dei 100 dorso che ferma la piastra a 57''86, completando i suoi regionali con altre ottime prestazioni nei 50 e 200 sempre a dorso. Migliorano i propri record personali con gare di altissimo livello Alessandro Sonetti nelle gare veloci di stile e farfalla posizionandosi al sesto posto regionale assoluto, Matilde Bertolone nei 100 dorso, Matilde Corucci a farfalla e stile, Marcello Di Sacco nei 100 e 200 stile, Emma Mazzoni nei 50 stile, Giulia Gianfaldoni nei 100 dorso, Elisa Meucci nei 200 farfalla, Tommaso Agostini nei 200 farfalla, Veronica Eva Pellegrini a dorso, Valentina Righi nei 50 rana, Alice Bigongiali nei 100 misti, Matilde Bevilacqua nei 100 farfalla e Giorgia Borciani nei 50 dorso. Capitolo a parte le staffette dove è venuto fuori l’attaccamento e lo spirito di squadra con prestazioni eccellenti di Matteo Lenzi, Martina Rossi, Giulia Meucci, Luca Contini e Lorenzo Rizzolo. In attesa del prossimo week end dove i ragazzi saranno impegnati nel Campionato nazionale a squadre fase regionale della Coppa Brema, la dirigenza esprime grande soddisfazione ringrazia e si complimenta con i ragazzi e lo staff tecnico della Nuoto UIsp 2003 composto dagli allenatori Riccardo Busoni, Giorgio Abis, Federica Della Tommasa, Alessio Coppola, Alessio Rossi ed Andrea Meucci e le società Gesport di Cascina ed ABC Sport di Pisa gestori delle piscine che nonostante le enormi difficoltà mettono a disposizione gli spazi per la preparazione di tutti i ragazzi, la palestra Be Active di Fornacette con i tecnici Marta Malorgio e Matteo Benedetti che curano gli atleti per la parte a secco.