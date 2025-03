Motori: Pharmanutra ancora a fianco della scuderia AF Corse, a bordo della Ferrari

Pisa, 21 marzo 2025 – Il Consiglio di amministrazione di PharmaNutra S.p.A., azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, comunica il rinnovo della partnership, per il terzo anno consecutivo, con il Team Ferrari-AF Corse, impegnato con i due prototipi ufficiali Hypercar Ferrari 499P nel FIA WEC 2025, il Campionato del Mondo Endurance che la scorsa settimana ha preso il via a Doha, in Qatar.

Un evento - la 1812 km del Qatar - che ha subito premiato le prestazioni proprio delle due Hypercar Ferrari, che hanno ottenuto una storica vittoria con l’equipaggio formato da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Niklas Nielsen sulla Ferrari numero 50 (già vincitrice dell’ultima 24 Ore di Le Mans) e un terzo posto con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi sulla numero 51 (prima a Le Mans nel 2023).

L’accordo con il Team Ferrari-AF Corse, una partnership iniziata nel 2023, anno di esordio della Ferrari 499P nel World Endurance Championship, prevede la presenza del brand Cetilar - una linea di prodotti a base di esteri cetilati per il benessere di muscoli e articolazioni, ora anche nella versione Nutrition, linea di integratori pensati per chi pratica sport in maniera costante - sulle due Hypercar ufficiali del cavallino rampante e sulle tute dei sei piloti Ferrari al volante dei due prototipi. Ma non solo.

Medical Partner ufficiale di Club Competizioni GT, Med-Ex si occuperà infatti della preparazione fisica e degli aspetti sanitari dei piloti ufficiali del cavallino rampante e di tutti i membri della squadra, avvalendosi dei prodotti delle linee Cetilar, della gamma nutrizione clinica e degli altri complementi nutrizionali realizzati da PharmaNutra, dove l’applicazione della Tecnologia Sucrosomiale garantisce una migliore tollerabilità e ottimi livelli di assorbimento.

Dopo l’esordio in Qatar, il FIA World Endurance Championship farà tappa a Imola (21 aprile), SPA (Belgio, 11 maggio), Le Mans, in Francia, per la leggendaria 24 Ore (15 e 16 giugno), San Paolo (Brasile, 15 luglio), Austin (USA, 11 settembre), Fuji (Giappone, 28 settembre) e Bahrein (8 novembre).

Roberto Lacorte, Vicepresidente e AD di PharmaNutra S.p.A., dichiara: “Abbiamo creduto nel progetto Hypercar di Ferrari fin dall’inizio, quando era ancora in una fase embrionale, perché eravamo sicuri che fosse una sfida vincente: ora che siamo al terzo anno di partnership, possiamo dire di aver avuto ragione, perché i risultati ottenuti dalle 499P parlano chiaro. Legare il nostro brand Cetilar a queste straordinarie performances ottenute da Ferrari, a partire dalle vittorie nelle ultime due edizioni della 24 Ore di Le Mans, è davvero motivo di grande orgoglio e soddisfazione per la nostra azienda”.

Amato Ferrari, Team Principal di AF Corse, dichiara: "Crediamo nelle partnership con aziende di valore, con cui costruire rapporti di medio-lungo periodo. Questo è esattamente il percorso intrapreso con PharmaNutra e con il loro brand Cetilar. Nel 2025 siamo in un nuovo capitolo della nostra collaborazione pluriennale: insieme, abbiamo raggiunto successi indimenticabili. Ora guardiamo al futuro, cercando di cogliere nuovi successi. La vittoria nel primo round del mondiale 2025 non è che l'inizio di una nuova storia”.