Lorenzo Sardelli protagonista sulle strade di casa del Rally di Casciana

Pisa, 4 settembre 2024 - Sarà una gara di casa dai grandi contenuti sportivi per Lorenzo Sardelli, chiamato ad essere tra i protagonisti del 42° Rally Casciana Terme, penultimo round della Coppa Rally di Zona 7 ed in programma sabato 7 e domenica 8 settembre. Sardelli, alfiere di Laserprom 015, tornerà in gara dopo la convincente prestazione di Reggello, con la ulteriore motivazione di potersi esprimere sulle strade a lui più care, ritrovando la Peugeot 208 Rally4 della struttura di Gianni Lazzeri ed il lucchese Luigi Giovacchini alle note.

Il pilota pisano punterà soprattutto a fare bottino pieno nel Michelin Trofeo Italia e nel R Italian Trophy, contesti dove è leader, relativamente alla Zona 7, nel Raggruppamento 2 e nel Gruppo R3/Rally4, non disdegnano l'attacco al vertice di classe, così da strappare punti bonus e presentarsi nel modo migliore alla finale nazionale, al Rally della Lanterna.

"La gara di casa ha sempre un sapore particolare - le prime parole di Lorenzo Sardelli - Quest'anno ci arrivo con il focus sui due campionati dove ho incentrato la mia programmazione sportiva 2024, nei quali sono il capoclassifica, pertanto Casciana Terme sarà il crocevia fondamentale per presentarmi nel migliore dei modi alla finale. Sarà un'occasione importante per dare continuità ai progressi riscontrati a Reggello, lavorando in simbiosi con il team Laserprom 015. La stagione, fino ad ora, sta rispettando le nostre aspettative, pertanto affronterò la gara di casa pronto a vendere cara la pelle, sempre con il fondamentale apporto di Luigi Giovacchini al mio fianco. Dopo un terzo ed un secondo posto, spero di firmare quella vittoria di classe che ci è sfuggita per poco, così da ricompensare nel migliore dei modi BCar Group e Cevar, i miei principali partner che sostengono la mia attività sportiva".

Il 42° Rally Casciana Terme si animerà nel primo pomeriggio di sabato 7 settembre, quando gli equipaggi potranno provare le vetture da gara nello shakedown, dalle 13 alle 16.30. La prima sfida con il cronometro sarà poi in serata, sui 2,32 km della prova spettacolo 'Premio Pontedera Città dei Motori', dopo la partenza dal centro della 'città della Vespa'. Domenica 8 saranno in programma le rimanenti sei prove speciali, un doppio passaggio su "Casciana Terme" (5,50 km), 'Montevaso' (12,89 km) e 'Miemo' (13,08 km), per un totale di 7 tratti cronometrati e 65,26 km di distanza competitiva, sul complessivo di 241,48 km. L'arrivo finale sarà, come sempre, nella piazza antistante le terme di Casciana, a partire dalle 16.35.