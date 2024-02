Lenergy Pisa Beach Soccer, Fabio Pugliese è un nuovo giocatore nerazzurro

Pisa, 25 febbraio 2024 - Il Lenergy Pisa BS dà il benvenuto a Fabio Pugliese, nuovo giovane volto della stagione 2024. Classe 2001, in bacheca Pugliese custodisce il titolo di campione d’Italia e uno scudetto under 20. Già conosciuto dalle parti della nazionale, Pugliese è stato protagonista con la fascia di capitano al braccio dell’International Friendly Tournament disputato lo scorso ottobre a Tirrenia fra Italia, Spagna e Svizzera. Queste le prime parole di Pugliese: «Quella del Lenergy Pisa è una società che dall’esterno mi ha sempre colpito per la professionalità. Concluso un colloquio con il presidente e il direttore, ho accettato di venire qui senza pensarci due volte. A livello personale ambisco a vincere trofei con questa maglia e ritornare nel giro stabile della nazionale, passando per una crescita come giocatore».

M.B.