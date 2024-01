LE PAGELLE. Cresce Ignacchiti . Angori determinante. La qualità di Perretta

CIOCCI 7. Canzi lo fa debuttare e lui lo ripaga con due interventi decisivi.

MARTINELLI 6,5. Controlla Margiotta e lo limita.

CALVANI sv.

ESPECHE 6,5. Parte centrale, poi va a destra su Gava, che lo impegna.

GUIDI 6,5. Torna titolare dopo tre giornate e convince (come sempre).

PERRETTA 7. Produce una quantità infinita di cross e su uno di questi arriva il vantaggio. Spina nel fianco per i liguri.

IGNACCHITI 7. Cresce col passare dei minuti. Subisce un fallo da rigore e invece gli viene fischiata punizione contro.

CATANESE 7. Un errore dopo pochi minuti rimediato dalla parata di Ciocci, ma poi sale in cattedra.

MARRONE sv.

ANGORI 7. Sempre più determinante, va a pescare Benedetti per il gol della sicurezza.

DELPUPO 6. Ha l’occasione per segnare prima di uscire, ma non è fortunato nei rimpalli.

BENEDETTI 7. Quarto centro personale nonostante l’impiego ridotto. Anche lui sembra appetito da altri club in questo mercato...

IANESI 7,5. Un gol di testa (che certo non è la sua specialità), una traversa e almeno altri due tiri salvati da Anacoura. Il Sestri, a cui aveva segnato anche all’andata, lo sognerà a lungo.

AMBROSINI sv.

SELLERI 6. Due conclusioni senza pretese. La sua terza gara da titolare è di puro sacrificio.

FOSSATI 6,5. Entra nella ripresa e propizia l’azione del raddoppio.

All. ZINI 7. Anche con lui in panchina il rendimento non cambia: è sempre un bel Pontedera.

s.l.