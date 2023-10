Il volley pisano ricorda Claudio Grassini: via al primo Memorial

Appuntamento domenica 15 ottobre, dalle 9.30. al Pala Turris in via Cilea per il primo Memorial dedicato a Claudio Grassini. Quattro le squadre partecipanti, che prenderanno tutte parte al prossimo campionato di Terza Divisione femminile: la Turris Pallavolo Asd Pisa, squadra giovane allenata da Silvia Rossi e Nicola Bizzarri, la ASD. Borgo Rosso Volley, il Dream Volley Pisa e la Asd Polisportiva Vicarello. Claudio Grassini, colonna del volley pisani, si è spento all’età di 71 anni, nel febbraio scorso. Malato da tempo di Sla, era nato a San Giuliano Terme. Negli anni Settanta aveva militato in serie B per la Pallavolo Mobili Giannelli Cecina fino all’approdo in serie A con il Cus Pisa, del quale, successivamente, era stato anche allenatore. Grassini ha formato e allenato generazioni di ragazzi e atleti. Tra le squadre allenate in carriera: Pantere Lucca, Viareggio, Migliarino Volley, Casciavola, Volley Pisa, Valdiserchio, Lupi Santa Croce e Cus Pisa, tra volley maschile, femminile e settore giovanile. Poi, negli anni più recenti, il ritorno nel Migliarino per il quale aveva accettato la sfida di costruire un settore femminile di qualità. Attività portata avanti in parallelo all’allevamento di capre cashmere sulle montagne della Garfagnana.