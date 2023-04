"Il nerazzurro" puntata speciale

Un appuntamento davvero speciale questa sera in televisione. “Il Neroazzurro” alle ore 21 su 50 Canale andrà in onda oggi con una puntata speciale dedicata all’"Associazione Cento", che da anni costudisce il prezioso materiale storico, e agli imminenti 114 anni dello Sporting Club. Video, foto e oggetti assolutamente inediti risalenti all’epoca Romeo Anconetani mostrati per la prima volta ai tifosi e raccontati nello specifico con aneddoti particolari proprio dai ragazzi dell’Associazione Cento. Una puntata da non perdere.