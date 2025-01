I dati/Pisa credici: chi è primo alla settima, 7 volte su undici va in serie A

Pisa, 5 ottobre 2021 - Sommessamente, perché il rischio di alimentare ulteriormente l'aspettativa che il sogno di tutta la tifoseria nerazzurra possa realizzarsi davvero è dietro l'angolo, ma va detto. Perché, se la storia è maestra, le indicazioni degli ultimi dieci campionati di B parlano chiaramente. Come andrà quest'anno lo si scoprirà solo a maggio, ma negli ultimi dieci anni, ben sette delle undici squadre (nel 2011/2012 ce ne sono state due, Torino e Padova) che si sono sedute al primo posto dopo sette turni, hanno centrato la promozione. Insomma, in termini percentuali vuol dire che chi è primo a questo punto della stagione, ha il 64% di possibilità di salire di categoria. Non è la matematica certezza, questo no. Impossibile dopo meno di un quarto di torneo, ma crederci non è nemmeno un sogno: semmai una ragionevole possibilità.

Non solo. Ci sono altri due indizi più che benauguranti per il Pisa, offerti dalla storia degli ultimi dieci campionati: solo una volta, prima dei nerazzurri in questa stagione, è capitato che la prima in classifica avesse 19 punti. In tutte le altre circostanze ne hanno sempre raccolti di meno. Era il campionato 2012/2013 e quella squadra era il Sassuolo di mister Di Francesco che chiuse quel torneo al primo posto, dopo averne guidato la classifica per 18 turni consecutivi, aprendo un ciclo che dura tutt'ora. Dettaglio forse, magari non insignificante: il numero 14 di quella squadra era l'attuale numero 26 del Pisa, ossia Gaetano Masucci.

Meglio ripercorrerla, dunque la storia degli ultimi dieci campionati cadetti. Nelle precedenti due stagioni, le prima in classifica al settimo turno (Empoli nel 2020/21 e Benevento nel 2019/20) ha centrato la promozione in A da prima della classe, cosa ripetutasi poi anche nel 2015/16 con il Cagliari e, appunto, nel 2012/13 con il Sassuolo. Esito leggermente diverso, ma solo per gli amanti delle statistiche, nel 2011/12 con il Torino, primo in classifica con il Padova dopo sette turni, e promosso in A fine stagione, stessi punti del Pescara, ma formalmente secondo perché in svantaggio negli scontri diretti. Caso simile nel 2010/11 con il Siena: primo alla settima e promosso in A come seconda a maggio. Il salto di categoria, per altro, lo ha centrato anche il Frosinone nel 2017/18, sia pure passando attraverso i play-off: i ciociari, primi dopo sette turni, chiusero la regular season al terzo posto.

In altre tre circostanze, invece, la prima della classe alla settima, ha centrato la qualificazione ai play-off: il Pescara nel 2018/19, quarto al termine della stagione regolare, fu eliminato in semifinale dal Verona; il Cittadella nel 2016/17, sesto a fine campionato, uscì ai play-off per mano del Carpi e il Perugia nel 2014/14, anch'esso sesto a conclusione della regular season, fu estromesso dagli spareggi promozione ad opera del Pescara.

In conclusione, solo due volte la prima in classifica alla settima, ha chiuso il campionato fuori dalla zona play-off: il Lanciano nel 2013/14, decimo a fine stagione, e il Padova nel 2011/12, che tagliò il traguardo da settimo quando ancora agli spareggi promozione arrivavano le prime cinque.