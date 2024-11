Cus Pisa, vittoria per le ragazze del calcio a 5 nella prima partita di Serie B

Pisa, 4 novembre 2024 - Un’altra settimana di vittorie per le squadre gialloblu, a partire da quelle del Calcio a 5 con le ragazze in Serie B, che inaugurano il campionato con una prestazione tutto cuore e portano a casa i primi 3 punti. Le giocatrici di mister Garzelli ribaltano il Real Grisignano superando le venete in rimonta per 2-1. Le cussine, imbattute così in due giornate dopo il pareggio di Terni, sfiorano il vantaggio più volte ma l’avversaria approfitta di una disattenzione pisana per lo 0-1 al riposo. Nella ripresa la tenacia del Cus è premiata all’8’ quando sull’asse ex Atletico Viareggio si costruisce il pari: Lagreca inventa per Carabba che vince un rimpallo e a porta vuota insacca il primo goal nel nazionale con un esordio da sogno. Dopo tre minuti arriva il raddoppio che fa impazzire una gremita Geodetica: Landolfo da fuori ci prova col destro, Ranzani devia e sorprende Zaniolo. Forcing finale del Grisignano ma le gialloblu mantengono con forza e grinta il vantaggio conquistato.

Ottima settimana anche per la maschile del CUS Pisa, con due vittorie in trasferta: 7-2 contro il Monsummano nella terza giornata di Serie C1, e 4-2 contro il Remole C5. A Monsummano un super Barbieri ha firmato una tripletta, confermando la sua vena realizzativa. Bruna, Camero Gabriele e Falleni hanno completato il tabellino, con una prestazione collettiva di alto livello che ha portato la squadra alla vittoria e regalato punti preziosi per la classifica. Contro il Remole i gialloblu hanno messo in campo tutta la loro tenacia, portando a casa tre punti fondamentali che fanno balzare il Cherubino al secondo posto, a soli due punti dalla vetta. I gol di Falleni, Camero F., Stara e Bruna hanno determinato questa importante vittoria.

Hockey

Con la vittoria casalinga per 8-1 contro al Mogliano, il CUS Pisa hockey maschile accede alla due giorni di finali della Coppa federale che si terrà a Moncalvo il prossimo fine settimana. Ottima prestazione per i ragazzi di mister Falciani che grazie a ben quattro goal dell’azzurro Simone Zoppi e altri quattro goal tutti su azione hanno superato la squadra marchigiana. Sabato prossimo gli atleti pisani affronteranno proprio la squadra di casa, Moncalvese, per cercare di conquistare la finale tra primo secondo posto che si svolgerà il giorno successivo contro la vincente tra San Giorgio e Olimpia hc per determinare la squadra vincitrice della Coppa Federale 2024. Vittoria stracciante infine per le ragazze dell’Under 14, che la scorsa domenica hanno battuto 15-0 la Hc Lario.

Basket

Infine, l’U19 Cus Pisa Gas & Heat ha esordito il 2 novembre tra le mura amiche con una bella vittoria sul Basket Volterra. Il gruppo guidato da coach La Pietra, con Cristiano Forti nelle vesti di spettatore, dopo i primissimi minuti, ha preso in mano le redini della partita e dal primo sorpasso rimarrà sempre avanti in un crescendo continuo che finisce 76 a 49.