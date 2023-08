Colpo per il Pisa Sporting Club, ingaggiato il portoghese Miguel Veloso

Pisa, 1 agosto 2023 - Colpo a sorpresa per il Pisa Sporting Club. Arriva infatti il centrocampista portoghese Miguel Veloso, 37 anni, lo scorso anno in Serie A al Verona dove ha disputato gli ultimi 4 campionati. Veloso arriva da una lunga carriera sempre in Serie A e prime divisioni europee. VISITE E CONTRATTO - Per il giocatore visite mediche in mattinata, superate senza problemi. Firmerà un contratto annuale con opzione per un secondo anno. Veloso, dopo Esteves, sarebbe il secondo calciatore portoghese in rosa. Nelle prossime ore sarà aggregato a San Piero a Grado agli ordini del tecnico Alberto Aquilani. Visto il ruolo, quello di regista di centrocampo, si fa più difficile la posizione di Andrea Barberis, che non ha ancora superato le visite. Michele Bufalino