I cinque motivi per non perdere Ternana-Pisa

Pisa, 15 aprile 2023 - Contro la Ternana il Pisa cerca di riscattarsi, dopo una striscia negativa con una sola vittoria nelle ultime partite, per non perdere il treno playoff. UN ATTACCO DA RICOSTRUIRE - Uno dei temi della settimana è la difficoltà di andare in rete da parte degli attaccanti nerazzurri. Il Pisa infatti, nelle ultime 13 gare, ha segnato solo 12 gol, con una media di 0,92 reti a partita e delle punte (Gliozzi, Moreo, Torregrossa e Masucci) sono arrivate solo 5 reti. Attualmente specialmente la coppia Moreo-Gliozzi non gira, con un gol su azione in 700 minuti giocati insieme. IL "DERBY" - Con la Ternana sarà un "derby" per l'allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli, nonché per il presidente delle fere Stefano Bandecchi. Sfida sentitissima soprattutto per il tecnico che, da quando è allenatore, non ha mai battuto il Pisa. Battuto col Tuttocuoio nel 2015-16, travolto 4-1 lo scorso anno a Terni e, infine, battuto 3-1 a inizio campionato dal Pisa, gara che costò l'esonero prima del reintegro in panchina. SPRINT FINALE - Il Pisa si prepara così allo sprint finale. Oltre alla Ternana infatti ci saranno altri due scontri diretti casalinghi contro Bari e Frosinone, prima che il calendario metta la squadra nerazzurra di fronte all'Ascoli e a un duo di partite alle ultime giornate che potrebbe anche essere agevole, contro Brescia e Spal. Se il Pisa vorrà risalire in classifica però, non dovrà abbassare la guardia. SENZA PUBBLICO - A seguito delle disposizioni delle autorità competenti, in relazione alla gara Ternana-Pisa sarà in vigore il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Pisa (valido per tutti i settori dello stadio). Dopo i fatti di Pisa, in occasione di Pisa-Cagliari, il rischio per i nerazzurri è quelli di non avere il pubblico amico in entrambe le prossime trasferte contro Ascoli e Brescia. Un danno importante visto che sarebbe fondamentale l'apporto del pubblico. Per l'occasione si registrano iniziative private, come nel giardino La Nunziatina nei dintorni di Corso Italia, con un maxischermo dedicato per il pubblico. MOMENTO DI FLESSIONE - Cinque partite e solo una vittoria. Troppo poco per ambire ai playoff. Il Pisa dovrà fare molto meglio di così se vorrà arrivare anche in una condizione di vantaggio, magari con un quinto posto, al turno preliminare. Terzo e quarto posto ormai infatti sembrano quasi irraggiungibili, a meno di colpi di scena. Michele Bufalino