Canottaggio in palestra con il campionato italiano di "Indoor Rowing" al Cus Pisa

Pisa, 6 gennaio 2025 - Oltre 200 atleti si sono sfidati al Cus Pisa nelle scorse settimane in occasione del Campionato Toscano di Indoor Rowing, una giornata all’insegna della competizione, del sacrificio e della passione per il canottaggio. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Canottaggio in collaborazione con il Cus Pisa, ha visto la partecipazione di società sportive provenienti da tutta la regione, pronte a contendersi il titolo regionale. Le gare, svoltesi su remoergometri, hanno coinvolto atleti di tutte le categorie, dagli Under 14 ai Master, offrendo momenti di grande intensità e spettacolo. Il presidente del Cus Pisa Giuliano Pizzanelli ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: "Ospitare una manifestazione di tale rilievo è per noi motivo di orgoglio", ha detto. "È un'occasione per promuovere il nostro impianto e, soprattutto, per avvicinare sempre più giovani a questa disciplina che coniuga forza, resistenza e spirito di squadra". Tra i momenti più emozionanti della giornata, le gare dei più giovani, che hanno messo in luce il futuro promettente del canottaggio toscano, e la finale Master, in cui esperienza e determinazione hanno fatto la differenza. I vincitori di ogni categoria sono stati premiati al termine delle competizioni con medaglie e riconoscimenti, mentre la manifestazione si è chiusa con un applauso corale rivolto a tutti i partecipanti, simbolo dello spirito sportivo che ha animato la giornata.

L'Indoor Rowing, sempre più praticato anche in ambito amatoriale, conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama sportivo, offrendo competizioni adrenaliniche che mettono alla prova mente e corpo. Sempre al Cus Pisa è in corso oggi il Torneo della Befana “Sotto la Torre” – Memorial Stefano Messerini, prestigioso evento internazionale di hockey indoor giovanile, giunto quest’anno alla sua XXI edizione.

Organizzato dal Cus Pisa Hockey, il torneo rappresenta un’occasione imperdibile per assistere a incontri entusiasmanti e per sostenere i giovani talenti provenienti dall’Italia e dall’estero. Le partite si stanno disputando il 5 e il 6 gennaio presso il palazzetto del Cus Pisa, in Via Federico Chiarugi. Nato per ricordare la figura di Stefano Messerini, il torneo si è negli anni consolidato come uno degli eventi giovanili più importanti a livello nazionale e internazionale.