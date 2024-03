Calcio. Terza: Terricciola, pronta la festa

Pisa 27 marzo 2024 – Nel girone A della Terza Categoria pisana i giochi sono fatti, manca solo la matematica. Il Terricciola vince 0 – 3 al ‘Bronzini’ di Gagno contro la Bellani ed ipoteca la vittoria del campionato. Le reti di Salvini, Villa e Gialdini consentono alla squadra di mister Perugi di salire a quota cinquantasei punti in classifica, a più nove da La Fornace seconda a tre giornate dalla fine del campionato. La squadra di mister Rossi è bloccata sull’1 – 1 interno dal Pappiana: vantaggio ospite con Ciampi, poi pareggio locale con Gendusa. Gara dura che alla fine costringe La Fornace a prepararsi già mentalmente agli spareggi play-off promozione. Nove punti di differenza infatti dalla capolista Terricciola sembrano davvero incolmabili: nel prossimo turno si giocherà lo scontro diretto ed i primi per festeggiare in casa dovranno fare risultato, mentre i secondi per non vedere la festa proprio in viso dovranno vincere. Al terzo poto Il Romito che nello scontro diretto con il Montefoscoli ha vinto ed ha operato il sorpasso proprio sugli avversari guadagnandosi al momento il podio e la posizione di vantaggio. La rete di Giorgi ha permeso i tre punti pesantissimi alla compagine di mister Leggerini. Quinto posto per il Pisa Ovest che pareggia 1 – 1 il derby pisano contro la Popolare Cep: i gol sono stati di Merlotto e Becattini. Pisa Ovest però fuori dai play-off per la regola della forbice: sono addirittura quindi i punti di svantaggio rispetto a La Fornace. Al sesto posto il Pappiana ed al settimo la Popolare Cep, entrambe hanno pareggiato come visto. Il Legoli ottavo torna con le ossa rotte dalla trasferta a Montopoli: i locali calano il poker (4 – 0) ed avvicinando la Bellani, ora a meno due. Il Ponteginori batte 3 – 1 il Filettole e lo agguanta in classifica all’ultimo posto con quindici punti. Una bella soddisfazione firmata dalla doppietta di Benvenuti e dalla rete di Orlandini (battelli per gli ospiti). Nella classifica marcatori in testa Bertini del Terricciola con diciassette reti, seguito dal compagno di squadra Villa con sedici. A dodici reti Fontanelli de La Fornace e Santo della Popolare Cep. Nel prossimo turno dopo Pasqua (6/7 aprile), come visto big-match tra Terricciola e La Fornace, ma anche un decisivo Montefoscoli – Pisa Ovest