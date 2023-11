Calcio. Terza: Terricciola in fuga

Pisa 17 novembre 2023 – Terricciola in fuga nel girone A di Terza Categoria. La squadra di mister Perugi espugna Legoli per 1 – 2 con le reti messe a segno da Salvini e Bertini e continua la sua marcia a punteggio pieno con quindici punti in cinque gare dove ha collezionato solo vittorie, mettendo a segno quattordici reti ed in cassandone solo quattro. A Legoli la squadra si impone con autorità, solo nel finale i padroni di casa accorciano con una rete di Di Benedetto.

Tre squadre al secondo posto a dieci punti, ben staccate già dopo cinque giornate, dalla capolista. La Fornace che vince di misura al ‘Ridondelli’ contro il Filettole grazie ad un gol siglato da Barani (0 – 1). Poi la Bellani che vince 3 – 4 il derby pisano sul campo della Popolare Cep. Una gara pirotecnica tra le due compagini cittadine: la Bellani due volte in vantaggio grazie alle reti di Barretta e Spitale.La Popolare Cep non ci sta e riequilibra in entrambe le occasioni la parità con le reti di Balestri ed Orselli. Nella ripresa Policella a venti minuti dalla fine porta addirittura in vantaggio la formazione locale, ma uno scatenato Cantini prima pareggia e poi firma il controsorpasso dei rossoblù di Gagno. Un grande successo per la squadra di mister Tognotti. La terza squadra al secondo posto è Il Romito, sconfitto dal Pisa Ovest. La rete dei padroni di casa che decide la sfida è opera di Diana. Pisa Ovest a sei punti insieme alla Popolare Cep, al Filettole ed al Legoli.

A sette punti il Montefoscoli che ha la meglio sul Via di Corte: termina 3 – 1, col vantaggio ospite ad opera di Colombini e la grande rimonta locale con Giuntini, Macchioni e Del Bono. Con lo stesso risultato il Ponteginori conquista la sua prima vittoria stagionale superando il Montopoli: grande tripletta di Orlandini per la formzione di Lazzari, mentre la rete della bandiera degli ospiti è siglata da Adami. Con questa tripletta Orlandini è il capocannoniere del campionato con cinque reti seguito da Di Benedetto del Legoli e Villa del Terricciola. Il prossimo turno non prevede scontri al vertice. Il Terricciola riceve il Pappiana (quattro punti), la Bellani ospita il Montefoscoli, Il Romito il Ponteginori, e La Fornace la Nuova Popolare Cep. Il Filettole è atteso a Montopoli, mentre il Via di Corte aspetta il Legoli.

Fabrizio Impeduglia