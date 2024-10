Calcio. Terza. Record: sedici vittorie, nessun pareggio

Pisa 17 ottobre 2024 – Nessun pareggio in sedici gare e cinquantotto reti in Terza Categoria nella seconda giornata di campionato: ventotto nel girone A, trenta ne girone B.

Nel girone A sei vittorie interne, due esterne e nessun pareggio. In testa tre squadre a punteggio pieno con sei punti. La Popolare Cep che piega 1 – 0 il Ponteginori con una rete di Fabbrini, il Porta a Lucca che supera 3 – 1 il Marciana con i gol di Pruneti, Pagliai e Bahiti, ed il Lajatico che suoera il Filettole con una rete del bomber Ettajani. A quattro punti il Via di Corte che rifila una ‘manita’ al Legoli ultimo (5 – 0), e la Marinese che espugna Pappiana (0 – 2 con doppietta di Altini). Il Montefoscoli travolge 5 – 2 il CB Pisa e gli Ospedalieri maramaldeggiano nel derby contro la Bellani imponendosi per 6 – 1. Il Pisa Ovest sconfitto in casa dal Fabbrica che passa con una rete di Bigazzi (0 – 1).

Nel girone B tre vittorie in casa, nessun pareggio, ed addirittura cinque successi esterni. Tre squadre al comando a punteggio pieno con sei punti in due gare. Il Santa Maria a Monte che travolge l’Oltrera 3 – 0 con la doppietta di Rossi e la rete di salvaggio, la Stella Azzurrache espugna 2 – 4 Casciana Terme con la doppietta di Samb e le reti di Mannucci e Marinari, e casenuove Gambassi che cala il poker contro il Montopoli (4 – 0). I Giovani Fucecchio espugnano il campo dell’Atletico Le Melorie per 0 – 3, il Ponzano vince a Casteldelbosco (0 – 1), ed il Calasanzio espugna Monteserra (1 – 2). Ponte a Elsa a valanga su La Borra (6 – 1), e Perignano che espugna Treggiaia (1 – 2 con la doppietta del difensore Mannucci, incredibilmente anche capocannoniere del campionato pur in compagnia).

Nella Juniores comandano il Calci (2 – 0 al Monteserra) ed il Forcoli (1 – 5 sul campo dell’Atletico Etruria). Il Filettole fa 8 – 1 contro la Freccia Azzurra e la Scintilla si aggiudica il derby contro gli Ospedalieri (7 – 0).

Negli Allievi Romaiano unica squadra a punteggio pieno con nove punti: la squadra passa sul campo dell’Atletico Cascina (0 – 3). San Miniato e Soccer Ponsacco a quota sette. Nella fascia B San Prospero Scintilla con nove punti, seguito dal San Giuliano con sette.

Nei Giovanissimi girone A Fratres Perignano unica squadra a punteggio pieno con nove punti: la squadra vince 2 – 0 contro il San Miniato. Nel girone B primo il Porta a Piagge con nove punti (3 – 2 al San Frediano). Nella fascia B in testa Monteserra e Fucecchio nel girone A, Zambra, Monteserra B, Bellaria Cappuccini e Galleno nel girone B.