Calcio. Terza: Porta a Lucca e Calasanzio in testa

Pisa 5 dicembre 2024 – Venticinque reti realizzate nel girone A di Terza Categoria nel nono turno del girone di andata. Tre vittorie interne col fattore campo che l’ha fatta da padrone e due vittorie esterne un pò a sorpresa fuori pronostico della vigilia. Al comando il Porta a Lucca che si è fatto fermare in casa sul pareggio a reti bianche dai giallorossi degli Ospedalieri (0-0). Grinta e determinazione hanno premiato la compagine di mister Lombardi che ha saputo resistere anche dopo essere rimasta in inferiorità numerica. Sono sei i punti di vantaggio del Porta a Lucca sul battaglione che si è insediato al secondo posto.

Un secondo posto dove a diciassette punti troviamo la Popolare Cep che si è andata a prendere i tre punti in trasferta sul campo del Marciana, ora a sedici. Sempre a diciassette troviamo il Fabbrica che ha superato in casa il CB Pisa per 4-2. Ed infine al secondo posto troviamo la Marineseche nel posticipo ha battuto il Filettole per 3-1.

Altri due i pareggi della giornata dopo quello della capolista: 2-2 tra Ponteginori e Bellani ed 1-1 tra Montefoscoli e Lajatico. Il Via di Corte espugna il campo del Pisa Ovest grazie ad una rete messa a segno da Pardossi (0-1). Il Pappiana travolge 5-1 il Legoli con la doppietta di Carmignani e le reti di Stabile, Fruzzetti e Gionfriddo.

Nel girone B il Calasanzio è da solo in testa con ventuno punti dopo nove giornate. In questo turno grande vittoria in trasferta nel big-match di giornata contro Casenuove Gambassi (1-3). Alle sue spalle a meno due il Ponte a Elsa che ha battuto 2-1 il Monteserra.

Al terzo posto, insieme a Casenuove Gambassi a quota diciotto ecco il Santa Maria a Monte nonostante il pareggio interno contro il Treggiaia a reti bianche (0-0). Casciana Terme e Perignano appaiate al quinto posto a quota diciassette: i primi sono sconfitti in casa dal Casteldebosco (2-3), mentre i secondi espugnano Fucecchio con un pesante 0-3 firmato da Bullari, Princi e D’Alonzo.

Il Ponzano vince a Montopoli (0-2), mentre la Stella Azzurra a La Borra (0-3). Nel posticipo sorprendente vittoria dell’Atletico Le Melorie sul campo dell’Oltrera (1-3).

Nella Juniores provinciale è lotta a due tra Calci e Forcoli. Il Calci è prima a quota ventisette col 3 – 0 al Crespina terzo in classifica. Il Forcoli è secondo a quota ventisei col successo esterno sul campo del Monteserra per 0 – 1. Terzo insieme al Crespina troviamo l’Atletico Cascina che espugna 2 – 3 il terreno del Treggiaia. Tra Filettole ed Atletico Etruria è 1 – 1.