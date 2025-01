Calcio. Terza: Pappiana e Treggiaia che vittorie!

Pisa 15 gennaio 2025 – Nel girone A di Terza Categoria il Porta a Lucca vince 2 – 4 sul campo del fanalino di coda CB Pisa ed allunga prepotentemente in classifica salendo a quota trentasei punti a più dieci sulle inseguitrici Fabbrica e Pappiana. I giallorossi di mister Micomonaco segnano quattro reti con la doppietta di Bahiti e le reti di Romei e Pagliai. Trentacinque reti segnate e solo dieci subite per il Porta a Lucca, miglior attacco e miglior difesa del campionato. I Punti di vantaggio sono tanti, anche perché come visto le inseguitrici si annullano nelle giornate: questa volta il Pappiana ha ottenuto un grande risultato andando a vincere sul campo del Fabbrica di Peccioli per 0 – 2. Le reti di Carmignani e Gionfriddo consentono alla squadra di mister Pistoia di agganciare al secondo posto proprio i diretti avversari. Al quarto posto in classifica la Marinese con ventiquattro punti che cade 2 – 4 a sorpresa in casa contro gli ospiti del Ponteginori. Quinta piazza a pari punti per Pisa Ovest e Marciana che si incontrate nello scontro diretto: una partita che ha sorriso agli ospiti di mister Lorenzi che hanno vinto 0 – 2 in trasferta. Una quattordicesima giornata che ha registrato ben trentacinque reti, una vittoria interna, due pareggi e ben cinque successi esterni. Parità tra Bellani e Lajatico (2 – 2) e tra Via di Corte e Nuova Popolare Cep con lo stesso risultato. Filettole travolge 4 – 1 Montefoscoli con le doppiette di Barbagallo e Patacchini.

Nel girone B è sempre lotta serrata con nessuna squadra in grado di scappare in fuga. Calasanzio in testa con ventinove punti nonostante la clamorosa sconfitta interna subita dal Treggiaia che si è imposto per 1 – 3. Al secondo posto il Casciana Terme che espugna Ponzano: la rete di Marchini porta la squadra di mister Nardi ad un punto dalla capolista. Terza piazza per il Ponte a Elsa che vede rinviata la gara sul campo dell’Oltrera per il forte vento e che potenzialmente potrebbe collocarlo in testa in caso di vittoria. Al quinto posto con venticinque punti Casenuove Ganbassi e Santa Maria a Monte: i primi perdono clamorosamente sul campo del fanalino do coda La Borra per 2 – 1, mentre i secondo espugnano il difficile campo della Stella Azzurra per 1 – 2. Parità tra Montopoli e Fucecchio (1 – 1), e tra Monteserra ed Atletico Le Melorie (0 – 0). Il Perignano è sornione, a meno cinque dalla vetta: la squadra di mister Bartoli supera 1 – 0 il Casteldebosco con una rete di D’Alonzo.

Nella Juniores provinciale grande vittoria del Forcoli nello scontro diretto contro la capolista Calci. Il successo di padroni di casa per 2 – 1 regala l’aggancio in vetta alla squadra di mister Giuntini. Una partita che può essere decisiva per le sorti del campionato con le due squadre appaiate in testa. Squarcini e Santini portano gli amaranto sul 2 – 0, Luperini accorcia per la squadra di mister Ammannati, ma non basta. Al terzo posto a meno cinque il Monteserra che vince 0 – 6 sul campo della Freccia Azzurra ultima.