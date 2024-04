Calcio. Terza: La Corte scivola, Avane al comando

Pisa 11 aprile 2024 – Nel girone B La Corte cade 1 – 0 a Ponte a Elsa e l’Avane, vittorioso in trasferta sul campo del Fucecchio per 0 – 3, sfrutta l’occasione e sale al comando della classifica con quarantaquattro punti, uno in più dei calcesani. Ribaltone dunque che a questo punto rischia di essere davvero decisivo. Il Ponte a Elsa ora terzo con trentacinque punti, non guarda in faccia a nessuno e proprio nel prossimo turno può rovinare la festa all’Avane, alla quale va a fare visita. L’Avane ringrazia il Ponte a Elsa, ma ora se lotrova davanti alla sua strada verso la vittoria del campionato e la promozione in Seconda Categoria. E’stata una rete di Palandri ha decidere la sfida contro La Corte: un gol pesantissimo per la squadra di mister Bagnoli. Pesante anche per La Corte in senso negativo che, nel prossimo turno dovrà cercare la vittoria contro l’Oltrera sesto. Proprio l’Oltrera nel posticipo ha pareggiato 1 – 1 contro il Porta a Lucca che adesso è appaiato al terzo posto insieme al Ponte a Elsa con trentacinque punti, ma con una gara in meno rispetto agli empolesi.

Il Perignano, sconfitto a Ponzano 2 – 1 rischia seriamente di ritrovarsi fuori dai giochi per la griglia play-off. Un calo in classifica dovuto alle numerose squalifiche purtroppo rimediate dopo la sfida interna contro il Fucecchio. La Freccia Azzurra, sconfitta in casa dal Calasanzio per 1 – 2 rimane ultima in classifica insieme al Marciana. Terzultimo il Fucecchio con ventidue punti, quartultimo il Casteldelbosco con ventiquattro. Re dei cannonieri Cascioli del Porta a Lucca con quattordici reti, seguito da Viti dell’avane con tredici e Magagnini de La Corte con undici.