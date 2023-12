Calcio. Terza: La Corte a valanga sullo Zambra

Pisa 1 dicembre 2023 – Nel girone B di Terza Categoria, La Corte capolista espugna con un pesante 3 – 6 il campo dello Zambra. Squadra forte, punteggio pieno con diciotto punti, sei vittorie su sei, ventuno reti realizzate e sette subite. A Zambra doppiette di Magagnini e Saviozzi e reti di Burchi e Meucci su calcio di rigore. Inutili le marcature locali di Gentile, Carugini e Scardigli su calcio di rigore, anche se il 2 – 0 iniziale aveva illuso i padroni di casa. Seconda piazza alle spalle della capolista (due punti) il Ponte a Elsa che piega 1 – 0 di misura nel derby gli ospiti del Ponzano: è di sidoni la rete del successo locale. Al terzo posto l’Avane che nel posticipo del lunedì sera espugna il campo del Marciana per 0 – 2 e si porta a tredici punti: cinque dalla vetta e tre dal ponte a Elsa.

Tre squadre al quarto posto con dieci punti: Oltrera, Porta a Lucca e Calasanzio. L’Oltrera ha osservato il proprio turno di riposo, mentre il Porta a Lucca ha pareggiato 3 – 3 il derby pisano in trasferta contro la Freccia Azzurra. Per i frecciati doppietta di Ardia e rete di Galli mentre per i giallorossi de I Passi in gol Cascioli, Giuffrida e Mulè. Colpo esterno del Calasanzio che espugna Casteldelbosco di misura (0 – 1) grazie alla rete messa a segno da Pisano all’inizio della sfida. Gran colpo del Perignano che vince ancora, questa volta a Fucecchio per 0 – 2. La squadra di mister Bartoli sblocca nella prima frazione grazie ad una rete di Ribaudo e raddoppia nella ripresa con Gliatta. Ottavo posto per lo Zambra, poi Ponzano e Fucecchio con sei punti. Terzultima la Freccia Azzurra con tre punti, penultimo il Casteldelbosco con due, chiude il Marciana con un punto nelle sei gare finora disputate.

In settimana fermato dal giudice sportivo fino al 30 gennaio mister Alessio Bertini del Casteldelbosco, e per otto giornate il suo calciatore Andrea Bertini. Due turni per Ferrara del Fucecchio. Magagnini e Scardigli capocannoniere del girone con sei reti ciascuno. Nel prossimo turno la capolista La Corte attende la Freccia Azzurra di mister Durante, mentre il Ponte a Elsa fa visita ad un Perignano ritrovato. L’Avane attende lo Zambra, mentre l’Oltrera è di scena sul campo del Ponzano. Il Marciana cerca punti a Calasanzio, infine il Porta a Lucca cerca l’alta classifica in casa contro il Fucecchio.