Calcio. Terza: in quattro per un posto

Pisa 17 maggio 2023 – L’ultima giornata di campionato nella Terza Categoria pisana ha emesso i verdetti play-off promozione. Saranno Ospedalieri, Via di Corte, Montefoscoli ed Atletico Cascina a giocarsi la seconda promozione dopo quella conquistata dal Corazzano campione. La squadra di mister Filomena ha vinto il campionato con sessantaquattro punti, frutto di ben diciannove vittorie e sette pareggi, con sole quattro sconfitte; sessantadue le reti realizzate, una in meno degli Ospedalieri, e ventiquattro quelle subite risultando la miglior difesa del campionato. Nell’ultimo turno sconfitta sul campo dell’Oltrera per 1 – 0 (El Ghlid) contro una squadra affamata di punti per conquista della vittoria necessaria per i play-off. E’ andata male ai pontederesi che, pur quinti con gli stessi punti dell’Atletico Cascina, sono stati esclusi per gli scontri diretti sfavorevoli. Così l’Atletico affronterà la semifinale contro gli Ospedalieri secondi che hanno battuto 3 – 1 il Litorale Pisano con la rete di Mirigliani e con la doppietta di Rexephaj assoluto capocannoniere del campionato con ventiquattro centri stagionali. L’altra semifinale sarà tra il Via di Corte terzo ed il Montefoscoli quarto. I primi hanno battuto 2 – 0 la Freccia azzurra con le reti di Roccia e Gendusa, mentre i secondi hanno superato 3 – 2 il Marciana con la doppietta di Giuntini e la rete di Guerrini.

Quinta piazza come detto per l’Atletico grazie ad un calcio di rigore nel finale che decreta il 2 – 2 contro il Perignano. Un punto che beffa La Fornace ma soprattutto l’Oltrera. La Fornace che non va oltre il 3 – 3 sul campo del Romaiano. Una buona stagione per la matricola che chiude con cinquanta punti e sole sei sconfitte. Il Ponteginori liquida 2 – 0 il Legoli con le marcature di Orlandini e Di Vita. Il Montopoli fanalino di coda si regala proprio all’ultima giornata la prima vittoria stagionale espugnando Zambra per 0 – 1.