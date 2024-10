Calcio. Terza Categoria. Ben sessanta reti nella prima giornata

Pisa 10 ottobre 2024 – Tre vittorie interne, altrettante esterne e due pareggi nella prima giornata della Terza Categoria pisana girone A. Ben trentacinque le reti segnate nelle otto partite in calendario. Il risultato più roboante è quello della Nuova Popolare Cep che espugna 1 – 6 il campo dei padroni di casa del Legoli e si conferma squadra competitiva e gruppo in forma per una stagione importante. Il Lajatico vince 3 – 4 sul campo del CB Pisa, la squadra di mister Biagini ha la meglio su quella di mister Durante in una sfida ricca di reti e decisa dagli ospiti a sette minuti dalla fine del tempo regolamentare. Bella vittoria esterna del Porta a Lucca che si impone 0 – 2 sul campo del Fabbrica grazie alle reti messe a segno da Pettenon e Paoli. Esordio col botto per il Filettole che al ‘Ridondelli’ supera 4 – 2 gli Ospedalieri: doppietta di Barbagallo e reti di Patacchini e Bernardini per i gialloneri, mentre Di Lupo e Ghelardoni segnano per i giallorossi. Buona la prima per il Marciana che liquida 3 – 1 il Montefoscoli: una doppietta di Hoda e la rete di Simoncini decidono la gara, rete ospite di Gherardini. Pareggio scoppiettante per 2 – 2 tra Marinese e Pisa Ovest: a tabellino Frau, Destri, Baldacci e Bensi. Chiude la giornata la vittoria in rimonta nella ripresa del Ponteginori sul Pappiana: Fini e Benvenuti i marcatori per la squadra di mister Sabatini, Le Rose per quella di mister Pistoia pur passata in vantaggio per prima. Nel girone B, in questa prima giornata di campionato, quattro vittorie esterne, una interna, due pareggi ed un gara sospesa, quella tra Montopoli e Ponte a Elsa per infortunio dell’arbitro con i padroni di casa in vantaggio per 1 – 0. Divisione della posta in palio ed un punto per parte in Calasanzio – Atletico Le Melorie (2 – 2) ed in Ponzano – Treggiaia (0 – 0). Casenuove Gambassi vince 1 – 2 sul campo dei Giovani Fucecchio con le reti di Volpini e Robaj. “Manita” del Santa Maria a Monte sul campo de La Borra: finisce 0 – 5 con la tripletta di Ciolli e le reti di Rossi e Pellegrini per la squadra di mister Morgantini. Il Casciana Terme si regala un ottimo esordio espugnando Pontedera: niente da fare per l’Oltrera battuta in casa 1 – 3. Il Monteserra vince 1 – 2 a Lari contro il Perignano: Mannucci per i padroni di casa, Diodati e Ceccanti per gli ospiti. L’unica vittoria interna di giornata è quella della Stella azzurra sul Casteldebosco: 4 – 1 per la formazione di mister Minuti. Seconda giornata di campionato nel giovanile. Juniores. Cinque squadre al comando, tutte vittoriose nell’ultimo turno. Il Calci che vince 0 – 2 a Treggiaia, l’Atletico che supera 5 – 0 il Crespina, il Casciana Terme che piega di misura il Filettole (1 – 0), il Monteserra col 3 – 1 agli Ospedalieri, ed il Forcoli che batte il San Prospero (1 – 0). Allievi. A punteggio pieno il Romaiano (7 – 1 al Galleno), il San Miniato (4 – 0 al Santa Maria a Monte), ed il Ponsacco (1 – 0 all’Atletico). Nella fascia B primo posto per Bientina, Romaiano e San Prospero Scintilla. Giovanissimi. Fratres Perignano e Soccer in testa alla classifica: i primi vincono a Pontedera contro la Bellaria Cappuccini, mentre i secondi piegano 4 – 0 Il Romito. Nella fascia B seconda vittoria consecutiva per Monteserra, Fucecchio, Migliarino, Zambra, Bellaria, Galleno e Stella Azzurra.