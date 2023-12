Calcio. Seconda: San Prospero espugna Monzone

Pisa 11 dicembre 2023 –– Risultati altalenanti per le pisane in questo tredicesimo turno di Seconda Categoria. Nel girone A una vittoria, un pareggio e due sconfitte per le nostre squadre pisane. La vittoria è firmata dal San Prospero Navacchio che espugna Monzone per 2 – 3. Risultato importantissimo in ottica salvezza per la squadra. Fiumalbi, Barachini e Garofalo firmano il successo pisano in trasferta (doppietta di Alberti per i locali). Tre punti per continuare a credere nell’obbiettivo di salvare la categoria.

Il Pontasserchio ottiene un pareggio molto amaro in casa contro l’ultima della classe San Vitale Candia: termina 2 – 2 allo ‘Scirea’ di Arena Metato. Un magro punto che porta la squadra di mister Carboni all’ottavo posto con quindici punti insieme al Monzone, come visto fermato dal San Prospero Navacchio. Sconfitta interna per gli Ospedalieri che al Comunale di Putignano cedono il passo agli ospiti dello Sporting Camaiore. Ben otto le reti in questa gara che ha registrato la rocambolesca vittoria della squadra ospite per 3 – 5. Ospedalieri – Sporting Camaiore 3 – 5 Ospedalieri: Del Punta, Rexhepaj K., Manca, Giani, Di Blasi, Colombini, Hasimi, Domenici, Fiori, Rexhepaj E., Ceccoli. A disposizione Di Sacco, Amari, Ambrosio, Sacco, Luchetti, Gerini, Mirigliani. All. Guadagno Sporting Camaiore: Bernini, Costagli, Barsottelli, Maguina (Pellegrini), Lari, Bonaguidi, Paoli, Mariani, Grotti (Raffaelli), Luisotti, Simonini (Ferrante). A disposizione Bianco, Del Prete, Longobardi, Pellegrini, Raffaelli, Ferrante. All. Palmerini Marcatori: 4’ e 50’ Ceccoli, 8’ Paoli, 15’ Simonini, 21’ e 40’ Luisotti, 55’ Mariani, 75’ Di Blasi Seconda sconfitta pisana quella del Ponte delle Origini che cade in casa al Campo ‘Arno’ contro gli ospiti del Massarosa. Ponte delle Origini – Massarosa 2 – 4 Ponte delle Origini: Lippi, Novelli S., Kante, Vivaldi, Ricci, Madrigali, Di Lupo, Landi, Bonamici, Barletta, Galli. A disposizione Vassallo, Rossi, Del Pecchia, Novelli D., Franciosi, Lossi, Pingitore. All. Frau Massarosa: Lunardini, Malfatti, Farnocchi, Carmassi, Ali A., Orlandi, Prendi, Misuri, Cheli, Gandini, Volpe. A disposizione Musetti, Giganti, Benedetti, Bertolucci, Larini C., Larini M., Frisoli. All. Misuri Marcatori: 3’ Cheli, 18’Orlandi, 49’ e 51’ Bonamici, 55’ Prendi J., 64’ Larini M.