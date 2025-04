Calcio. Seconda: San Prospero ed Atletico buona stagione

Pisa 15 aprile 2025 – Ultima giornata di campionato in Seconda Categoria anche nel girone G che ha emesso i verdetti finali al termine della stagione regolare. La Bellaria Cappuccini di mister Masoni ha vinto il campionato ed approda in Prima Categoria. Ultima gara chiusa con una cinquina sull’Aurora Montaione (5 – 0) con le reti di Bullari, Donzello, Giorgi, Guidi e Gambino. Capannoli secondo e direttamente alla finale play-off grazie alla forbice di più quindici sul Castelfranco quinto in classifica. Nell’ultimo turno vittoria 1 – 3 al Campo ‘Arno’ contro il Ponte delle Origini. Al terzo posto le Capanne, al quarto il Terricciola. Saranno queste due a sfidarsi sul campo delle Capanne per accedere alla finale play-off in casa del Capannoli. Nell’ultimo turno Capanne vittorioso sul campo del Santacroce (1 – 2) e Terricciola che con lo stesso risultato ha superato in casa il Ponte a Cappiano (2 – 1). Il San Prospero ha chiuso il suo campionato al nono posto con quarantuno punti: otto pareggi, undici vittorie ed altrettante sconfitte. La squadra di mister Niccolini ha segnato quarantasei reti subendone tre di meno, quarantatre. Alle spalle del San Prospero, l’altra cascinese, l’Atletico. Mister Simonetti ha disputato una buona stagione valorizzando tanti giovani ed ottenendo risultati importanti su campi ostici. Sicuramente tutta esperienza in vista della prossima stagione. Trentanove punti, , frutto di dieci vittorie, nove pareggi ed undici sconfitte stagionali, trentasette reti realizzate e due in più subite, trentanove. Oltre al Ponte delle Origini, retrocede direttamente anche la neopromossa La Fornace a causa della regola della forbice che ha premiato il Sextum Bientina quintultimo, ma a più diciotto. Nell’ultimo turno La Fornace ha pareggiato 2 – 2 in casa contro il San Prospero Navacchio chiudendo con onore la sua esperienza da matricola in Seconda Categoria. La Corte di mister Vuono, sconfitta 1 – 2 in casa dal Castelfranco in questa ultima giornata che poteva servirle a ben poco, chiude al quartultimo posto a più sei dal Santacroce contro la quale disputerà il play-out retrocessione in casa col doppio risultato della vittoria e del pareggio a disposizione. Per la matricola calcesana sarebbe una bella salvezza.