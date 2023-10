Calcio. Seconda: San Prospero e Migliarino per i tre punti

Pisa 22 settembre 2023 – Seconda giornata di campionato in Seconda Categoria, ore 15.30 il calcio d’inizio su tutti i campi ad eccezione di uno. Chi ha esordito in casa gioca in trasferta, chi ha iniziato fuori casa invece ha il conforto del proprio campo con le proprie misure. Il posticipo d’orario (16.15) vede in campo il San Prospero Navacchio contro il Massarosa all’Arena nel girone A. La squadra di mister Carducci, dopo aver regalato due punti domenica scorsa agli avversari, cerca il bottino pieno in questa prima gara stagionale tra le mura amiche. Derby in programma al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato dove la formazione locale del Pontasserchio affronta i neopromossi Ospedalieri, maramaldeggiati all’esordio ed in cerca dei giusti equilibri per affrontate questa nuova categoria. Per il Pontasserchio la grande occasione per conquistare i tre punti. In casa anche il Ponte delle Origini che al Campo ‘Arno’ di Putignano riceve gli ospiti del San Vitale Candia. Opportunità pisana per prendere i tre punti in classifica. Nel girone B, l’Atletico Cascina, finora sempre sconfitto sia in campionato che in Coppa affronta la lunga trasferta di Barga. Al ‘Moscardini’ i pisani proveranno ad agguantare qualcosa di buono. Migliarino Vecchiano in casa al Comunale contro il Pontecosi Lagosi: obbiettivo tre punti per i ragazzi di mister Andreotti.

Fabrizio Impeduglia