Calcio. Seconda. Migliarino Vecchiano forza sei

Pisa 12 novembre 2024 – In Seconda Categoria, nel girone A brilla il Migliarino Vecchiano. La squadra di mister Andreotti è seconda in classifica a quattro punti dalla capolista Fivizzanese. Al Comunale “Faraci” la gara contro il Corsanico, dopo due anni la partita che aveva sancito la retrocessione dei biancorossi, finisce con un tennistico 6 – 2. Il Migliarino parte fortee va subito in vantaggio con il suo bomber Aufiero. Il raddoppio arriva su un angolo con Pardi che conclude a rete. Prima della fine del primo tempo Aufiero trasforma il rigore del 3 – 0. Nel secondo tempo, gli ospiti provano a reagire, ma il Migliarino non si ferma chiudendo il match con le reti di Baldacci e Montanelli. Sul 5-0 gli ospiti riescono ad accorciare le distanze con due reti. Ma Pecori ristabilisce le distanze con una punizione da fuori area chiudendo il match sul 6-2. Tre punti fondamentali per il Migliarino. Scivola al quinto posto in classifica il Pontasserchio, dopo la sconfitta a Carrara per 3 – 1. I locali della Carrarese Giovani si sono imposti scavalcando la squadra di mister Carboni e salendo al quarto posto. Domenica prossima col Massarosa squadra chiamata al pronto riscatto per rimanere nelle zone che contano.

Nel girone G il Ponte delle Origini perde in casa per 1 – 2 contro il Sextum Bientina. La rete di Gattai non basta e la squadra è ultima insieme a La Fornace con quattro punti. Brutta sconfitta interna per l’Atletico Cascina superato 0 – 3 dal Capannoli. Cascinesi decimi con undici punti. Undici gol segnati e quattordici subiti per la squadra di mister Simonetti che domenica prossima sarà in trasferta sul campo de La Corte. Bene il San Prospero Navacchio che vince 1 – 2 sul campo della Volterrana grazie alle reti di Collecchi e del bomber Fiumalbi. Quinto posto per la squadra di mister Niccolini in coabitazione con Terricciola e Ponte a Cappiano. Un buon risultato per attendere con fiducia il big-match di domenica prossima quando all’Arena arriverà la capolista Castelfranco con sette vittorie ed un pareggio in queste nove giornate del girone di andata. La Corte travolta 5 – 2 dalla Bellaria Cappuccini a Pontedera. Quintultima piazza per la squadra di mister Vuono con otto punti all’attivo in queste prime nove giornate di campionato.