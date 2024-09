Calcio. Seconda: Migliarino Vecchiano che partenza!

Pisa 18 settembre 2024 – In Seconda Categoria esordio positivo per il Migliarino Vecchiano nel girone A. Al Comunale ‘Faraci’ travolto il San Vitale Candia con un roboante 5 – 2. Tripletta per il bomber Aufiero e reti di Francesco Montanelli (prima rete tra i ‘grandi’) e dell’esperto Pecori per la formazione biancorossa. Tre punti importanti per iniziare nel migliore dei modi una stagione che potrà vedere questi colori protagonisti. Mister Andreotti ha in mano un ottimo organico per fare bene.

Cade invece, sempre nel girone A il Pontasserchio battuto 2 – 1 in trasferta sul campo della forte compagine del Dallas Romagnano. La rete pisana del momentaneo pareggio è stata messa a segno da Madrigali, mentre per i padroni di casa reti di Biagini nella prima frazione e di Posenato nella ripresa (78’). Sconfitta all’esordio dunque per mister Carboni, già pronto al riscatto. Nel girone G l’Atletico Cascina pareggia 1 – 1 contro il Ponte a Cappiano. L’attaccante locale Amoroso e Becherucci gli autori delle reti, le prime in campionato delle rispettive squadre. Cascinesi in vantaggio per primi, ma nella ripresa, complice l’inferiorità numerica per l’espulsione di Guidi, la squadra di mister Simonetti è costretta ad incassare il pareggio ospite. Pareggio interno anche per La Corte che fa 2 – 2 contro le Capanne. Bella doppietta di Ghelli per i padroni di casa. Buon punto per mister Vuono impegnato in questa nuova avventura per raggiungere la salvezza.

La Fornace torna pesantemente sconfitta per 3 – 0 dalla trasferta a Terricciola nello scontro tra matricole in programma subito alla prima giornata. Bertini, Volterrani e Salonicchi non lasciano speranze agli ospiti de La Fornace e fanno partire il Terricciola nel migliore dei modi. Per la squadra di mister Rossi c’è tanto da lavorare.

Il Ponte delle Origini cade in casa contro il Castelfranco al Campo ‘Arno’ per 2 – 3 al termine di una gara molto tirata con cinque marcature. Doppietta di Masha e gol di Coppola per i castelfranchesi che si candidano ad un ruolo da protagonisti in questa stagione. Il San Prospero Navacchio inizia con un buon punto a Bientina contro il Sextum. Al Comunale termina 1 – 1 una gara che ha visto le due squadre affrontarsi con determinazione.