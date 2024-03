Calcio. Seconda: giornata nera per Migliarino ed Atletico Cascina

Pisa 11 marzo 2024 – Nel girone B, il Migliarino Vecchiano cade clamorosamente al Comunale ‘Faraci’ contro il San Macario Oltreserchio. I lucchesi si impongono 0 – 2. Questo il tabellino. Migliarino Vecchiano: Cioni, Longobardi (Baldacci), Montanelli D:, Mori, Pardi, Paolini, Armenante (Umalini), Balestri (Giuntoli), Coli, Montanelli F. (Montanelli L.), Pecori). A disposizione Tognetti, Benedettini, Bandini, Campera, Bozzi. All. Andreotti San Macario Oltreserchio: Della Bidia T., Mancino, Aureli, Venturi, Pieruccini, Bertolozzi, Bertilacchi, Della Bidia S. (Marlia), Francalanci (Bianchini), Niccoli (Mazzuola), Gabriele (Morotti). A disposizione Ferrarini, Cappelli, Buchignani, Giannecchini, Vannucci. All. Cipriani Marcatori: 20’ rig. e 31’ Pieruccini L’Atletico Cascina perde anche sul campo del Molazzana (2 – 1): squadra in caduta libera che dovrà lottare con le unghie nelle ultime gare per non retrocedere. Questa col Molazzana è la terza sconfitta consecutiva, l’ultima vittoria risale al 21 gennaio contro il fanalino di coda Barga, peggior difesa del campionato. Le speranze di salvezza passano soprattutto dalle tre gare in casa. L’ultimo posto che significa retrocessione diretta dovrebbe essere scongiurato con sei punti di vantaggio a sei gare dalla fine, ma diventa fondamentale la posizione play-out per avere più possibilità di mantenere la categoria appena conquistata. Molazzana – Atletico Cascina 2 – 1 Molazzana: Casci, Balducci, Bertoncini Mattia, Bresciani (Micchi), Dini C. (Frugoli), Sarti, Muccini; Togneri, Martinelli, Manfredi (Tamagnini), Bertoncini Matteo. A disposizione Guidi, Marigliani. All. Telloli Atletico Cascina: Pampana, Guidi, Riccetti (Barra), Bertini, Battaglia, Betti Matteo, Marra (Ascione), Telloli (Pazzini), Tahiri, Castagna (Grassi), Amoroso. A disposizione Betti Massimiliano, Elisei, Cerrai. All. Simonetti Marcatori: 17’ Bertoncini Mattia, 40’ Micchi, 89’ Battaglia