Calcio. Dilettanti: penultima battaglia per le pisane

Pisa 27 aprile 2024 – Penultima giornata di campionato in Promozione (ore 16 in campo). L’Urbino Taccola gioca in località La Scala contro i padroni di casa del San Miniato. Biancorossi settimi in classifica a quota trentotto, padroni di casa a trenta punti impegnati nello sprint per la salvezza diretta. In Prima Categoria si gioca la ventinovesima giornata, la quattordicesima del girone di ritorno (ore 16 il fischio di inizio su tutti i campi). Allo Stadio Comunale ‘Bui’ di San Giuliano Terme si gioca il derby del Lungomonte tra i campioni del San Giuliano e gli ospiti del Calci. Due squadre assolutamente tranquille che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione, dunque ci si attende un buon calcio. Tutt’altro probabilemente si vedrà sugli altri campi dove i punti pesano e nemmeno poco dato che sono vitali. Al ‘Parra’ di San Frediano ad esempio i locali rossoblù affrontano il Forcoli in una gara che li vede costretti a fare punti per la salvezza: non solo punti per i play-out, ma anche per evitare la retrocessione diretta a causa della regola della forbice dalla quintultima. Il Forcoli lotta per i play-off e non sarà certo domesso. Gara fondamentale anche per La Cella, terzultima (quattro punti in più rispetto al San Frediano): dopo il successo sulla Pecciolese, la squadra di mister Taccori gioca in trasferta sul campo del Selvatelle secondo. Il Tirrenia quintultimo insieme al Ponsacco ospita la Sanromanese quarta: i litoranei devono fare punti e sperare che il Ponsacco in casa contro lo Staffoli ne faccia di meno. Il Fornacette sul campo della Torrelaghese spera di non essere risucchiato nei play-out. In Seconda Categoria si gioca la ventinovesima giornata, la penultima. Alle ore 16 in contemporanea scendono in campo tutte le squadre. Nel girone A il San Prospero Navacchio si gioca tanta della sua salvezza a Carrara nella Fossa dei leoni contro l’Atletico. Il Pontasserchio ospita lo Sporting Camaiore al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato, mentre il Ponte delle Origini attende al Campo ‘Arno’ la Filattierese terza della classe. Gli Ospedalieri già retrocessi fanno visita alla Villafranchese per la loro ultima trasferta. Nel girone B il Migliarino Vecchiano terzo in classifica attende le Fornaci terzultime per ipotecare una bella posizione play-off. L’Atletico Cascina quintultimo è atteso a Gallicano dai padroni di casa.