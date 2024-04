Fiorentina-Sassuolo, Italiano: "Bella serata, prepariamo al meglio il Bruges. Ci tiene tutta Firenze"

Firenze, 28 aprile 2024 - La Fiorentina continua la sua risalita in campionato e stanotte va a dormire all'ottavo posto, di nuovo in una posizione che porta in Europa nella prossima stagione. Vincenzo Italiano è soddisfatto per la prestazione dei suoi e per la rotonda vittoria contro il Sassuolo: "Nei momenti di difficoltà abbiamo la capacità di reagire, giocare con fiducia dopo un'eliminazione che ha lasciato grande amarezza a tutti. Questa partita mi fa felice, ne avevamo bisogno anche per preparare al meglio il Bruges. Sono contento per i gol degli esterni e di Barak, era quello che volevamo".

State diventando specialisti nei gol di testa... "Soprattutto il gol di Gonzalez sono gol che dobbiamo ricercare sempre di più, con l'esterrno che va a chiudere sui cross dall'altra parte. Nel primo tempo non siamo riusciti a sfruttarlo bene, nel secondo sì. Sono contento del primato dei gol di testa, basti pensare a Quarta che dal punto di vista dei gol sta facendo una stagione straordinaria. Sono soddisfatto veramente di tutti". In stagione 27 parli e 6 rigori sbagliati. Quanto rammarico c'è? "Sono stagioni e periodi che nascono così, ripenso anche a tutti i rigori sbagliati... Sono errrori che non ci hanno permesso di star là in alto anche se possiamo ancora salire qualche posizione spingendo nel finale . Con meno paura dal dischetto potevamo avere qualche punto in più ma ora concentriamoci sulla Conference perché siamo stati bravi a pensare sempre al domani. Il Brugge è una squadra tosta e ha battuto il Genk 3-0. Da domani con il sorriso dobbiamo prreparare al meglio questa partita: ci teniamo tanto, per tutti. Dalla squadra alla città, da Italiano a Pradè e Commisso". Come giudica i venti minuti di Belotti? Cosa è successo con Nzola? "In programma c'erano i venti minuti di Belotti, con il cambio obbligato di Kouame. Speravo riuscisse a far gol, c'è questa maledizione, però mi sembra di vederlo migliorato fisicamente. Ce l'avremo in condizione ottimale per giovedì. Nzola? Ha avuto un problema famigliare, spero sia tutto a posto e da martedì lo riavremo a disposizione". Ha visto il Club Brugge? Cosa ne pensa? "Sto iniziando a vedere quello che hanno fatto in Conference, un percorso importante. Hanno vinto contro un Salonicco di buon livello. E' una squadra giovane, che corre e propone con 3-4 elementi di qualità. E' una squadra organizzata e si sta giocando il tutto per tutto per vincere il titolo in Belgio. Partita delicata da preparare bene, ci teniamo come loro a passare il turno".