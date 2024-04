Calcio. Promozione: tre punti per l'Urbino

Pisa 8 aprile 2024 – Dopo la pausa pasquale in Promozione l’Urbino Taccola espugna in trasferta Grosseto vincendo contro la formazione locale dell’Invicta Sauro al ‘Frida Bottinelli Brogelli’. Un successo che regala tre punti e soddisfazione nella lunga trasferta maremmana. Pisani che vincono 0 – 1 grazie ad una rete del giovane Antoni. Sesto posto con trentasette punti per la squadra di mister Taccola, locali che rimangono al nono posto con trentadue punti. Campionato che vede in testa l’incredibile sfida tra San Miniato Basso e Sestese. Questo il tabellino della sfida. Invicta Sauro: Nunziatini, Tavarnesi, Sabbatini, Raito, Savini, Agnelli, Scalabrelli, Brogelli, Villani, Angelini, Greco. A disposizione Speroni, Affabile, Bianchi, Rossetti, Marruccia, Paccagnini, Berti, . All. De Masi Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi, Pacciani, Taglioli Le., Laniyonu, Antoni, Castellacci, Nassi, Bertolini, Rocchi. A disposizione Mirtay, Arrighini, Desideri, Benvenuti, Salvadori, Baldini, Cioni, Ferrera, Cavallini. All. Taccola Arbitro: Bo di Livorno Marcatore: Antoni