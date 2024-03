Calcio. Promozione: passo falso Urbino

Pisa 18 marzo 2024 – In Promozione la decima giornata del girone di ritorno registra la sconfitta interna dell’Urbino. Al ‘Taccola’ di Uliveto Terme l’Atletico Maremma passa 0 – 2. La formazione ospite di mister Lorenzini passa in vantggio su calcio di rigore dopo poco meno di venti minuti grazie alla trasformazione di Coli. Al minuto trentasette raddoppia con Rodriguez. I grossetani, con questa settima vittoria di fila, sono ora quinti con quarantatre punti, gli ulivetesi sesti con trentaquattro. Ora tre settimane di stop, prossima gara di campionato domenica 7 aprile. Sono cinque i turni di campionato che mancano alla fine della stagione regolare. Questo il tabellino della gara Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Franchi (46’ Nassi), Pacciani, Anichini, Laniyonu (77’ Baldini), Romeo, Castellacci, Cosi, Bertolini (65’ Cavallini), Salvadori. A disposizione Mani, Arrighini, Desideri, Benvenuti, Antoni, Rocchi. All. Taccola Atletico Maremma: Beligni, Amaddi (46’ Picchianti), Sabatini, Ferraro, Gentili, Forieri, Coli (85’ Presicci), Amorfini, Rodriguez (46’ Majuri), Costanzo (75’ Sabatini C.), Cret (75’ Rigutini). A disposizione Villani, Bertocchi, Sarzilla. All. Lorenzini Arbitro: Margherita Fioravanti di Firenze Marcatori: 18’ rig. Coli, 37’ Rodriguez