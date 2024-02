Calcio. Promozione: Bertolini da i tre punti all'Urbino

Pisa 19 febbraio 2024 –– La sesta giornata del girone di ritorno nel campionato di Promozione vede il ritorno alla vittoria dell’Urbino Taccola che supera di misura il Belvedere, terza forza del campionato con quarantatre punti. I biancorossi ulivetesi si impongono 1 – 0 grazie alla rete messa a segno dall’attaccante Bertolini, subentrato dalla panchina, ad un quarto d’ora dalla fine del match. Urbino Taccola che con questa vittoria tocca quota trenta punti in classifica ed occupa la sesta posizione, ad un solo punto dall’atletico maremma quinto. Dopo il grande pareggio ottenuto sul campo della capolista San Miniato Basso, è arrivato questo successo contro il Belvedere che da entusiasmo e convinzione alla squadra di mister Taccola in vista di questo finale di stagione. Questo il tabellino della gara. Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Taglioli Le., Pacciani, Anichini, Oshadogan, Cavallini, Castellacci, Cosi, Desideri, Arrighini. A disposizione Mani, Ferrera, Salvadori, Benvenuti, Antoni, Bertolini, Baldini, Cioni, Nassi. All. Taccola Belvedere: Selmi, Ferri, Del Conte, Consonni, Ciolli, Blanchard, D’Angelo, Faenzi, Tantone, Folegnani, Bandini G.. A disposizione Pini, Pecciarini, Harea, Zaccariello, Fregoli, Barontini, Veronesi, Guadalupo, Marretti. All. Giallini Arbitro: Rinaldi di Empoli Marcatori: 75’ Bertolini