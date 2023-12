Calcio. Prima: San Giuliano-Selvatelle al 'Bui'

Pisa 9 dicembre 2023 –– La tredicesima giornata di campionato di Promozione mette l’Urbino Taccola di fronte ai Colli Marittimi. Quarto posto per i biancorossi di mister Taccola dopo il brillante successo esterno sul campo del Centro Storico Lebowski, decimo posto per gli ospiti dei Colli Marittimi reduci dal pareggio esterno per 1 – 1 in trasferta sul terreno dell’Invicta Sauro. Ulivetesi che proveranno a vincere per accorciare sul Belvedere terzo che ospita la Sestese prima insieme al San Miniato Basso. In Prima Categoria, è il turno del big-match tra la super capolista imbattuta San Giuliano e gli ospiti del Selvatelle secondo in classifica e forse l’unica squadra antagonista della compagine sangiulianese. Sono cinque i punti che separano le due squadre di fronte nella cornice dello Stadio Comunale ‘Bui’. Gara vibrante tra il miglior attacco e la miglior difesa di questo girone. Il Calci di mister Pagano, quarto con diciotto punti, gioca a Ponsacco. Gara insidiosa in un ambiente caldo per i calcesani di fronte ad una squadra in lotta per la salvezza. La Cella cerca punti salvezza sul campo del Peccioli: otto punti per gli ospiti pisani, tredici per i nerazzurri di casa. Il Tirrenia riceve al Comunale di Marina di Pisa lo Staffoli. Litoranei a tredici punti, ospiti terzi in graduatoria con venti e pieni di entusiasmo dopo il 6 – 1 rifilato domenica scorsa al San Frediano. E proprio il San Frediano cerca il riscatto tra le mura amiche: allo Stadio ‘Parra’ arriva la Sanromanese. Undici punti per i rossoblù, quindici per gli ospiti. In Seconda Categoria su scende in campo per la tredicesima giornata. Nel girone A il San Prospero penultimo gioca sul campo del Monzone per recuperare qualche punto, mentre gli Ospedalieri terzultimi ricevono lo Sporting Camaiore diretta concorrente con gli stessi punti: una vittoria sarebbe uno slancio impensabile sino a qualche settimana fa nella quale la squadra ha pagato lo scotto della categoria. Il Pontasserchio di mister Carboni è chiamato alla vittoria interna contro il fanalino di coda San Vitale Candia, stesso obbiettivo per il Ponte delle Origini in casa al campo ‘Arno’ contro il Massarosa. Nel girone B, gara importante per il Migliarino Vecchiano che ospita al Comunale il Piazza 55: vincere vorrebbe dire inserirsi a pieno titolo tra le prime di questo girone. L’Atletico Cascina in caduta libera da un mese è atteso a Ghivizzano per una trasferta che non si preannuncia delle più agevoli.