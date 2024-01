Calcio. Prima: San Giuliano quota 46

Pisa 15 gennaio 2024 – In Prima Categoria la capolista San Giuliano non ha davvero più rivali. La sfida contro lo Staffoli allo Stadio Comunale ‘Bui’ non ha storia: vantaggio del centravanti Pesci classe ’99 ex Pisa e Fornacette, e doppietta per l’esperto centrocampista Bortoletti, sceso dalla D, che chiude di fatto i giochi e manda in archivio l’ennesima vittoria nerazzurra di questa stagione. La squadra di mister Roventini non ha mai perso, ed ha vinto tutte le partite tranne una pareggiata. Quarantasei punti su quarantotto al 14 gennaio sono un vero e proprio ruolino di marcia impressionante. Il Calci torna sconfitto di misura dalla trasferta a Selvatelle (1 – 0) e scivola al settimo insieme a Staffoli e Montenero. I padroni di casa del Selvatelle sono sempre secondi con trentaquattro punti ed in questa stagione hanno perso solo due partite: per loro obbiettivo forbice per staccare la terza, il Forcoli Proprio il Forcoli batte 0 – 3 in trasferta il Tirrenia al Comunale di Marina di Pisa. Troppo forti e soprattutto esperti gli ospiti per la giovane squadra di mister Vuono che come sempre ha lottato ma questa volta nulla ha potuto. Decimo posto con venti punti per il Tirrenia. Vittoria fondamentale per La Cella che conquista la vittoria interna al ‘Betti’ contro il Livorno 9 e lo scavalca in classifica lasciando proprio a lui l’ultimo posto. La penultima piazza con dodici punti da adesso grande slancio alla squadra di mister Taccori che nel mirino ha San Frediano e Torrelaghese che pareggiando fra loro distano adesso un solo punto (tredici). Proprio il San Frediano è terzultimo con tredici punti dopo il pareggio conquistato in maniera rocambolesca a Viareggio sul campo dei padroni di casa della Torrelaghese che hanno gli stessi punti. Giallo-viola in doppio vantaggio al termine della prima frazione di gioca, ma un finale scoppiettante permette ai rossoblù prima di accorciare con una rete di capitan Spinelli e poi di raggiungere il clamoroso pareggio nel recupero con il centrocampista offensivo Marinai. Questo il tabellino della sfida al ‘Martini’ di Viareggio. Torrelaghese – San Frediano 2 – 2 Torrelaghese: Aperti, Zini, Gemignani, Bonuccelli, Tartarini (Pezzini), Martinelli, Domenici, Grossi, Baroni (Lucarini), Galli, Marsili (Cagnoni). A disposizione Navarra, D’Onofrio, Comelli, Cosci, Carmazzi, Salini. All. Giannini San Frediano: Cateni, Caprai, Tammaro, Santerini, Masini (Bucci), Garofalo (Amedei), Marinai, Spinelli, D’Amore, Puliti, Lenzi. A disposizione Nannipieri, Falchi, Guainai, Codella, Marroni, Bernardini, Galletti. All. Urso-Orlandini Marcatori: 11’ Martinelli, 40’ Tartarini, 86’ Spinelli, 92’ Marinai.